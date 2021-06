Umsiedlung der Bornaer Katzen nach Kahnsdorf läuft

Borna/Kahnsdorf

Die Umsiedlung läuft. Seit einigen Wochen werden in Borna-Südwest wilde Katzen gefangen, um sie an ihre neue Futterstelle in Kahnsdorf zu bringen. Die Aktion ist nötig, weil die bisherige Futterstelle in Borna nicht mehr genutzt werden kann.

Katzen müssen eingefangen werden

„Neun Katzen haben wir schon umgesiedelt“, sagt Michaela Angermann, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Borna. Was sich vergleichsweise leicht beschreiben lässt, ist mit einem gehörigen Aufwand verbunden. Schließlich müssen sich die Tiere, allesamt ausgesetzte einstige Haustiere, erst einmal festsetzen lassen.

Das geht nicht anders als mit einer sogenannten Lebendfalle, in die die Tiere gehen müssen, wenn sie zu ihrer bisherigen Futterstelle kommen. Das bedeutet Stress und Aufregung vor allem für die Vierbeiner, „die sofort abgedeckt werden“, wie die Vereinschefin sagt. Der Grund: Sie sollen sich möglichst schnell wieder beruhigen.

Michaela Angermann, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Borna. Quelle: Andreas Döring

Behinderung durch Katzenhasser

Dabei werden die Tierschützer in ihrer Arbeit immer wieder behindert. „Von Katzenhassern“, sagt Angermann. Dabei geht es bei der Fütterung von Katzen, die der Verein organisiert, auch um ein gewisses Maß an Kontrolle. Schließlich werden die Tiere kastriert und, sofern sie krank sind, auch einem Tierarzt vorgeführt.

Katzen kommen wieder zurück

Insgesamt müssen noch etwa 20 Katzen aus Borna nach Kahnsdorf gebracht werden, wo sie heimisch werden sollen. Ein Prozess, der sich ebenfalls keineswegs einfach gestaltet. Immer wieder brechen sie aus der Umzäunung ihres neuen Futterplatzes aus und verschwinden. Allerdings kommen sie am Ende auch wieder zurück.

Die Legende, derzufolge Katzen immer und von überall her wieder zurückfinden, hat nur einen begrenzt wahren Kern. Von Kahnsdorf zurück nach Borna? „Das ist zu weit für die Tiere“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Der Tierschutzverein Borna kümmert sich um die Fütterung wilder Katzen Quelle: Christore Friese

Hunde werden kaum ausgesetzt

Dass sich der Verein um ausgesetzte Katzen kümmert, ist eine ebenso traurige wie notwendige Normalität. Hunde werden dagegen in unseren Breitengraden kaum ausgesetzt. „Höchstens, wenn sie sehr krank sind“, was allerdings schlimm genug sei. Sonst gibt es bisweilen bizarre Gründe, wie Michaela Angermann mitbekommen hat. „Manchmal haben Leute ein Grundstück mit Hund geerbt.“ Während sie das Grundstück übernehmen wollen, ist ihnen der Vierbeiner zu viel.

Hunde sind treu

Dabei sind die Hunde in der Regel verlässlich und treu. Wenn ein Hund allein auf einem Feld sitzt und wartet, „dann ist er ausgesetzt worden“.

Von Nikos Natsidis