Umstritten: Neukieritzscher Festsaal erhält neue Tontechnik

Neukieritzsch

Der Festsaal der Gemeinde Neukieritzsch erhält eine neue Beschallungsanlage. Der Gemeinderat vergab den Auftrag dafür auf seiner jüngsten Sitzung allerdings nur mit knapper Mehrheit. Sieben von 16 Stimmberechtigten sprachen sich in der Sitzung gegen die Ausgabe von rund 15.000 Euro aus, die übrigen neun waren dafür.

Die Verwaltung hatte in ihrem Beschlussantrag argumentiert, die vorhandene Anlage entspreche nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Um Veranstaltungen mit qualitativ guter Akustik durchführen zu können, sei die Erneuerung dringend nötig.

Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) erinnerte daran, dass beim Neujahrsempfang in diesem Januar viele gemerkt hätten, dass die Anlage in die Jahre gekommen sei, daher warb er für deren Erneuerung. Zumal er feststelle, dass wieder mehr Veranstaltungen im Festsaal stattfänden. Auf Anfrage schätzte er die Zahl der Veranstaltungen im Festsaal auf 13 bis 15 im Jahr.

Gemeinderäte von Ausgabe für Tonanlage nicht überzeugt

Dennoch waren nicht alle Gemeinderäte davon überzeugt, dass die Ausgabe jetzt sein müsse, zumal die eigentlich erst für 2020 vorgesehen war. Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport), wollte wissen, ob es angesichts großer Ausgaben, vor denen die Gemeinde stehe, nicht reichen würde, die Mikrofone zu tauschen. Seine Fraktionskollegin Nancy Hauschild bezweifelte ebenfalls die dringende Notwendigkeit der Investition.

Ihr Argument: Es gebe als Veranstaltungsort die Parkarena. Dem hielt Hellriegel entgegen, dass die Mehrzweckhalle für Veranstaltungen aufwendig umgeräumt werden müsse, was der Verwaltung hohe interne Kosten beschere.

Mit dem Beschluss des Stadtrates wird die Verwaltung das Unternehmen Music and More aus Markkleeberg mit der Lieferung und dem Aufbau der neuen Anlage betrauen. Für die Festveranstaltung des Gemischten Chores am 3. Oktober kam die Entscheidung zu spät. Bei der Ehrenamtsehrung „Neugierig in Neukieritzsch“ am 2. November soll die neue Tontechnik dann aber schon für besseren Klang sorgen, kündigte der Bürgermeister an.

Von André Neumann