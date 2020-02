Umstrittenes Zeitraum-Festival will wieder nach Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Bei einigen lärmgeplagten Deutzenern dürften bei dieser Botschaft die Alarmglocken läuten: Die Veranstalter des Festivals „Zeitraum“ wollen in diesem Jahr wieder in den Kulturpark nach Deutzen kommen. Während der ersten Auflage im vergangenen Jahr im Mai hatte es Anrufe bei der Polizei, Proteste und nachfolgend eine heftige Debatte gegeben.

Damals spielten von Donnerstag bis Sonntag rund zwei Dutzend Bands und gut sechzig DJs vorwiegend elektronische Musik für rund 700 Festivalbesucher. Und das durchweg, Tag und Nacht. Nach den heftigen Protesten hatten sich die Veranstalter bei den Deutzenern für die Störung der Nachtruhe entschuldigt.

Termin im Internet schon bekannt gegeben

Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Zwar ist die Veranstaltung noch nicht offiziell angemeldet worden. Auf Facebook nennen die Veranstalter aber schon den Termin vom 21. bis zum 24. Mai. Im Vorfeld wollen die Macher des Festivals, unter anderem eine Agentur mit dem Namen zukunst GmbH, auf die Deutzener zugehen.

Auf Facebook wird das nächste Zeitraum-Festival schon angekündigt. Quelle: screenshot

Für den 29. Februar sind die Einwohner zu Kaffee und Kuchen ins Veranstaltungsgebäude im Kulturpark eingeladen. In der Einladung heißt es: „Dort können Sie Genaueres über unsere Vorhaben für das Festival 2020 erfahren und eigene Ideen einbringen.“ Die Veranstalter versichern, sie möchten die „Wut und Enttäuschung“ nach dem Festival im vergangenen Jahr „keinesfalls übergehen, sondern ernsthaft wahrnehmen.“

Veranstalter will nächtliche Lautstärke reduzieren

Man habe sich deswegen mit „alternativen Veranstaltungsformen“ auseinandergesetzt. Nächtliche Lautstärke wolle man konsequent reduzieren. Zugleich wolle man mit Deutzenern zusammenarbeiten, dabei gehe es auch um „weitreichende, nachhaltige finanzielle und praktische Unterstützung von Projekten im Ort“.

Was das alles konkret bedeutet, dazu wollten sich die Veranstalter auf LVZ-Anfrage vor der Runde am Sonnabend nicht äußern. In einem vorab verbreiteten Papier ist die Rede von einem musikalischen Nachtangebot an zwei der vier Tage, ohne Anwohner „maßgeblich in ihrer Nachtruhe zu beeinflussen. Deswegen stehe man mit professionellen Audio-Ingenieuren in Kontakt.

Ortschaftsrat will Musik nur bis ein Uhr zulassen

Gerade was die nächtliche Unterhaltung anbelangt, dürften die Vorstellungen vieler Deutzener und auch der Neukieritzscher Gemeindeverwaltung aber gänzlich andere sein. Der Ortschaftsrat wolle, dass Musik nur bis ein Uhr morgens und nicht wieder vor zehn Uhr gespielt werden dürfe, sagt Karsten Jockisch vom Ordnungsamt der Gemeinde Neukieritzsch. Was nicht nur für „Zeitraum“, sondern für alle Veranstaltungen im Park gelte.

Die Forderung des Ortschaftsrates decke sich weitgehend mit dem Ansatz der Gemeinde, sagt Jockisch. Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) hatte schon im vorigen September angekündigt: „Es wird im nächsten Jahr eine Festivalsituation geben, die nicht mehr der von 2019 entspricht.“ Das bezog sich damals vor allem auf das Festival Nocturnal Culure Night, aber auch auf das Zeitraum-Festival.

Zwei Festlegungen seien deswegen schon getroffen worden, sagte Jockisch der LVZ. Die so genannte Weidenbogenbühne direkt am Eingang zum Park werde es nicht mehr geben. Und es werde auch keine Beschallung die Nacht hindurch zugelassen. „Definitiv nicht“, versicherte Jockisch.

Die Veranstaltung am 29. Februar in Deutzen beginnt 16 Uhr

Von André Neumann