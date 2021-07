Umwege für Fußgänger und Radfahrer in Borna

Borna

Fußgänger und Radfahrer, die in Borna in der Deutzener und der Luckaer Straße unterwegs sind, müssen in den kommenden Wochen mit Erschwernissen in Form von Umwegen rechnen. Weil die heiße Phase des Neubaus der beiden Bahnbrücken beginnt, sperrt die Bahn die bisherigen Durchlässe unter den Brücken. Für den Autoverkehr waren sie schon seit Januar dicht.

Deutzener Straße

Zuerst können in der Deutzener Straße die Fußgänger und Radfahrer nicht mehr ohne Weiteres passieren. Ab dem 13. Juli muss ein provisorischer Geh- und Radweg genutzt werden, der über die Gleise führt. Auf Zugverkehr muss dabei nicht geachtet werden, denn schon am 12. Juli wird die Bahnstrecke komplett gesperrt.

So verläuft ab dem 13. Juli die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer in der Deutzener Straße in Borna. Quelle: Stadtverwaltung

Der Weg, teilt die Stadtverwaltung Borna mit, ist beschildert und befestigt worden und wird in den Abendstunden beleuchtet.

Luckaer Straße

In der Luckaer Straße folgt die Totalsperrung des Brückendurchgangs für Fußgänger und Radfahrer eine Woche später, am 20. Juli. Auch hier geht es dann über die Gleise. Der Weg verbindet über eigens angelegte Rampen die Bahnhofstraße mit der Bundesstraße 93/Ecke Luckaer Straße. Auch dieser Weg ist beschildert, befestigt und beleuchtet, informiert die Stadtverwaltung.

So verläuft ab dem 20. Juli die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer in der Luckaer Straße in Borna. Quelle: Stadtverwaltung

Die Bahn will die beiden Brücken am 27. September wieder für den Bahnverkehr freigeben. Spätestens dann sollen Fußgänger und Radfahrer die neuen Brückendurchlässe schon nutzen können. Für Autos bleiben diese noch länger gesperrt.

Lesen Sie auch

Von an