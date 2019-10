Umweltamt entsorgt Ölschlamm vom illegalen Abfalllager in Lobstädt

Neukieritzsch/Lobstädt

Seit Langem fordern die Öffentlichkeit, Orts-, Kommunal- und Landespolitiker ein Eingreifen des Landratsamtes in der ehemaligen Ziegelei Lobstädt, wo illegal mehrere Tonnen Abfall lagern. Jetzt lässt die Behörde einen Behälter mit Ölschlamm entsorgen.

Laut Sprecherin Constanze Morgenroth geht es um einen Container mit einem Fassungsvermögen von 20 Kubikmetern, in dem sich Ölschlamm befindet. Der Container, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit, stehe schon seit mehreren Jahren auf dem Betriebsgelände, das in Lobstädt unter dem Namen Erfkamp-Gelände bekannt ist. Und er war offenbar lange Zeit nicht mehr richtig dicht.

Schlamm-Container sei Gefahr für die Umwelt gewesen

„Bereits mit Anordnung des Landratsamtes Landkreis Leipzig vom 21. August 2013 wurde gegenüber der Grundstückseigentümerin die Beräumung des Containers angeordnet“, heißt es in der Antwort des Landratsamtes. Wegen der langen Standzeit und der Witterungseinflüsse habe der Container zunehmend eine „latente Gefahr für die Umwelt“ dargestellt.

Als die Behörde das illegale Abfalllager in diesem Jahr Mitte Februar wieder einmal kontrollierte, sei eine Verschärfung der Situation festgestellt worden. Offenbar entschloss sich das Landratsamt zu dem Zeitpunkt zum Handeln. Unter Beteiligung eines Entsorgungsunternehmens wurde der Container erneut kontrolliert, jetzt wurde der Grundstückseigentümerin ein Termin für die Beräumung genannt.

Behörde stellt Eigentümerin die Räum-Kosten in Rechnung

Weil nichts geschah, geht das Landratsamt jetzt den Weg der so genannten Ersatzvornahme. Das heißt, die Behörde handelt anstelle der Grundstückseigentümerin und wird dieser die Kosten in Rechnung stellen. Ob und wann das Geld gezahlt wird, steht in den Sternen, möglicherweise bleibt der Steuerzahler darauf sitzen. Denn die Grundstückseigentümerin habe sich dem Landratsamt gegenüber „als mittellos gemeldet“, und das habe sich nach Überprüfung auch bestätigt.

Umweltamtsleiter Lutz Bergmann: Eigentümerin des Grundstücks in Lobstädt hat kein Geld. Quelle: privat

Das hatte Umweltamtsleiter Lutz Bergmann schonim Juni bei einem Auftritt vor dem Gemeinderat von Neukieritzsch gesagt. Bei der Gelegenheit hatte eine seiner Mitarbeiterinnen die Entsorgung des Ölschlamm-Behälters durch die Behörde angekündigt.

Danach dauerte es noch einmal bis September, ehe ein Entsorgungsunternehmen gefunden war, welches mit dem Auftrag betraut werden konnte. „Auf Grund der Konsistenz der Abfälle und wegen des Zustandes des Containers zog sich die Auftragsvergabe in die Länge“, erläutert Constanze Morgenroth.

Abschluss der Entsorgung dauert noch bis Ende Oktober

Der Abschluss der Entsorgung werde sich noch bis Ende Oktober hinziehen, sagt die Behördensprecherin und fügt hinzu: „Derzeit geht aber von den Abfällen durch die erfolgte Sicherung keine Gefährdung mehr aus.“

Werner Winkler, Mitglied des Ortschaftsrates in Lobstädt: „Es ist ein kleiner Fortschritt.“ Quelle: Ralf Seegers

Gemessen an den Abfallmengen auf dem Gelände ist der Ölcontainer ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem wird die Entsorgung in Neukieritzsch positiv gesehen. „Es ist ein kleiner Fortschritt, der auf die Bemühungen des Ortschaftsrates, des Gemeinderates und der Medien zurückzuführen ist“, sagt Werner Winkler (Freie Wähler/Sport), Mitglied des Ortschaftsrates und des Gemeinderates.

Auch Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) wertet das Vorgehen des Landratsamtes positiv für die Gemeinde. „Es ist eine gute Sache, wenn das Landratsamt mit dem Umweltamt jetzt gewissen Pflichten nachkommt.“ Es dürfe aber bei der Entsorgung des Öls nicht bleiben, sagt Hellriegel, der auf weitere Schritte des Landkreises hofft.

Von André Neumann