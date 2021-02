„Umweltsünden der DDR“: ZDF-Dokumentation über Espenhain

Espenhain

Das Wort Espenhain ist fast ein Synonym. Der Ort steht auch nach Jahrzehnten noch für Umweltverschmutzung und ein Wirtschaftssystem, in dem Betriebe und Anlagen auf Verschleiß gefahren wurden. Ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung und mit verheerenden Folgen für die Umwelt. Darum geht es am Donnerstag in einer Dokumentation mit dem Titel „Wendezeit – Umweltsünden der DDR“, die 21.45 Uhr auf ZDFinfo zu sehen ist. Es der dritte Teil einer Reihe zum Thema Wendezeit.

Die Entstehung der Umweltgruppen

Der Film, im Auftrag des ZDF von Spiegel TV History produziert, beleuchtet die Wendezeit 1989/90, in der das ganze Ausmaß der Zerstörung und der Raubbau an der Natur deutlich wurden. Er beschreibt die Entstehung von Umweltgruppen vor allem im Umfeld der Kirche schon vor dem Herbst 1989 und die Auswirkungen, die letztlich zu den Montagsdemonstrationen und zum Mauerfall führten. Zu Wort kommen Karl-Hermann Steinberg (CDU), Umweltminister in der letzten DDR-Regierung von Lothar de Maiziere und sein damaliges Gegenüber, Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU), aber auch der Autor Peter Wensierski („Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“), Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte Runde Ecke in Leipzig und Beate Petzold, die ehemalige Leiterin der Kinderkrippe in Espenhain.

Tagebaulandschaft bei Espenhain zu DDR-Zeiten: Darum geht es in einer ZDF-Dokumentation am Donnerstag. Quelle: ZDF und Spiegel TV

Aufnahmen in Espenhain kurz nach dem Mauerfall

Auch die Journalistin Kathrin Klocke äußert sich in der 45-minütigen Dokumentation. Sie war kurz nach dem Mauerfall für Spiegel TV im Espenhainer Werk, und von den Aufnahmen, die seinerzeit dort entstanden, sind einige wieder zu sehen. Damals entwickelte sich eine Beziehung der Hamburger Fernsehleute zu Espenhain, weshalb über die Jahre immer wieder Kamerateams in die einstige Industriegemeinde kamen, wie Ute Wiedermeyer sagt. Sie ist die verantwortliche Redakteurin für den Film, in dem es auch um die Aktion „Eine Mark für Espenhain“, die größte nichtgenehmigte Spendenaktion in der DDR, sowie die Umweltbibliothek an der Berliner Zionskirche geht.

Aus für den letzten Schwelofen 1990

Der spätere Volkseigene Betrieb (VEB) Kombinat Espenhain nahm nach Erschließung des benachbarten Tagebaus ab 1940 seinen Betrieb als Braunkohlen- und Großkraftwerk auf. Neben Kohle wurde hier später auch Erdöl verarbeitet. Am 27. August 1990 wurde der letzte Schwelofen in Espenhain abgefahren. Mittlerweile sind die Produktionsanlagen abgerissen.

Dreiteilige Dokumentationsreihe

Die Dokumentation „Umweltsünden der DDR“ entstand noch vor Corona. Sie ist der dritte Teil einer Wendezeit-Reihe, die am Donnerstag auf ZDFinfo zu sehen ist. Beginn ist 20.15 Uhr mit dem Film „Flucht in die Freiheit“, dem 21 Uhr der „Sturm auf die Stasi-Zentrale“ folgt.

Von Nikos Natsidis