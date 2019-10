Espenhain

Unbekannte brachen vergangenes Wochenende in einen Getränkemarkt in der Otto-Heinig-Straße in Espenhain ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Zugang in den Laden, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufhebelten.

Die Täter stahlen Zigarettenschachteln und Tabakdosen – wie viele ist noch unklar. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens ist zudem noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna zu melden. Telefonisch ist das Revier unter der Telefonnummer 03433 2440 zu erreichen.

Von LVZ/nag