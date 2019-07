Rötha

Anlässlich des Christopher Street Days (CSD) in Leipzigs am 13. Juli haben am Freitag Mitglieder des Jugendforums Rötha eine Regenbogenflagge am Ortseingang angebracht. Am Tag danach war diese verschwunden. Die Jugendlichen bitten um Hinweise zum Verbleib der Flagge.

Der CSD findet jährlich auf internationaler Ebene statt, um an die gewalttätigen Ausschreitungen im Juni 1969 in der New Yorker Bar Stonewall Inn zu erinnern. Dort wehrten sich Homosexuelle während einer Razzia der Polizei erstmals gegen die gewaltsame Diskriminierung. Die Aktion des Jugendforums war vorab mit dem Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) abgesprochen worden.

Flagge sollte ursprünglich am Röthaer Rathaus hängen

Ursprünglich sollte die Flagge am Röthaer Rathaus befestigt werden. Eichhorn wies jedoch darauf hin, dass dort nur die Europa-, Deutschland-, Sachsen- und Stadtflagge gehisst werden darf. So fiel die Wahl auf das Häuschen in der Böhlener Straße.

Dort hing diese allerdings nur einen Tag lang. Die Regenbogenflagge gilt ein Zeichen von Freiheit und Akzeptanz für Homosexualität. „ Rötha soll ein Ort sein, wo sich jeder Mensch wohlfühlen kann – egal welchem Geschlecht oder welcher sexuellen Orientierung er angehört“, heißt es vom Jugendforum der Stadt.

Von LVZ/gap