Pegau

In ein Kfz-Geschäft ist in der Nacht zum Donnerstag in Pegau eingebrochen worden. Dabei klauten die Diebe zwei Mopeds. Das teilte die Polizei am Donnertag mit. Den Angaben zufolge wurde die Tür zur Werkstatt gegen 3.30 Uhr gewaltsam geöffnet. In den Räumen hatten die Diebe zwei Mopeds des Modells S51 ausgemacht. Obwohl die Zweiräder nicht fahrbereit waren, ließen die Diebe sie mitgehen.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Der Inhaber des Geschäfts setzte die Polizei in Kenntnis. Eine umgehende Tatortbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Dem Eigentümer ist ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen im Fall des besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen.

Von LVZ