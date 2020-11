Unbekannte leeren Feuerlöscher im Bornaer Parkhaus

Borna

Feuerlöscher können Retter in der Not sein. In Borna sind sie nun zur „Freizeitbeschäftigung“ verkommen. Im Parkhaus Mühlgasse, das von den Städtischen Werken Borna ( SWB) betrieben wird, haben Unbekannte an mehreren Tagen vier Feuerlöscher nicht nur abgenommen, sondern darüber hinaus auch auf dem obersten Parkdeck entleert. Über mehrere Quadratmeter verteilte sich der Schaum.

Zeugenaufruf der Stadtwerke

„Das ist sehr ärgerlich und gefährlich, insbesondere wenn man sich vorstellt, dass die Feuerlöscher zur gleichen Zeit in einer Gefahrensituation benutzt werden müssten“, schreiben die SWB auf Facebook – und bitten Parkhausnutzer um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer Hinweise geben kann, wer für den Missbrauch der Feuerlöscher verantwortlich ist, kann sich telefonisch unter der Nummer 03433 21 8056 bei den Städtischen Werken melden.

Von Julia Tonne