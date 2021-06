Unbekannte reißen Regenbogenfahne in Rötha ab

Rötha

Mitglieder des Jugendforums Rötha wollten in ihrer Stadt ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt und der Solidarität mit Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung setzen. Dazu befestigten sie am Ortseingang aus Richtung Böhlen eine Regenbogenfahne. Was anderen nicht gefiel.

Diese Fahne gilt weltweit als Zeichen für Aufbruch, Veränderung und Frieden. Ebenso stehe sie für Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht. Auch beim Christopher Street Day, der in vielen Großstädten jährlich als Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen und Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen begangen wird, werden Regenbogenfahnen geschwenkt.

In Rötha befestigten junge Leute die Fahne an einem ehemaligen Trafohäuschen am Ortseingang in der Böhlener Straße, gut sichtbar aus Richtung der Nachbarstadt. Sie hing dort erstmals am Mittwochvormittag direkt unter dem Schriftzug: „Herzlich willkommen in der Gartenstadt Rötha“. Die Stadt, die Eigentümerin des Häuschens ist, hatte ihre Zustimmung geben, bestätigt Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos).

Fahne wurde mehrmals abgerissen

Allerdings hing die Fahne dort nicht lange. Am Nachmittag lag sie abgerissen am Fuß des Häuschens. Jugendliche brachten sie wieder an. Am Donnerstag kurz vor Mittag fand eine 20-jährige Frau vom Jugendforum, die mit ihrer Schwester unterwegs war, um nachzuschauen, die Fahne schon wieder heruntergerissen. Auch diesmal brachten sie das Tuch in den Farben des Regenbogens wieder an.

Beim Weggehen sahen die zwei ein Auto an dem kleinen Gebäude halten. Eine Frau, so ihre Schilderung, stieg aus und riss die Fahne erneut ab. Die Studentin, die aus Angst vor Anfeindungen ihren Namen nicht in der Zeitung nennen möchte (der LVZ bekannt), sprach die Frau an. Die habe ihr daraufhin geraten, sie solle den Quatsch lassen, und die Fahne mitgenommen. Das Jugendforum-Mitglied fotografierte die Störerin und deren Autokennzeichen und sei daraufhin beschimpft worden, sodass es nun Anzeige bei der Polizei erstatten will.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

„Wir wollten mit der Fahne darauf aufmerksam machen, dass Vielfalt etwas Schönes ist, dass wir Toleranz leben wollen“, sagt die erschütterte Studentin. „Der Vorfall zeigt, dass wir damit noch nicht weit genug sind.“ Auch Bürgermeister Eichhorn verurteilt das Abreißen der Regenbogenfahne. „Das geht gar nicht“, sagt er der LVZ, was er auch darauf bezog, dass die junge Frau vom Jugendforum beleidigt worden sei.

Der Vorfall war in Rötha nicht der erste dieser Art. Vor zwei Jahren war schon einmal die Regenbogenfahne in der Böhlener Straße geklaut worden. Und in der Kreisstadt Borna, wo die Flagge jährlich auf dem Marktplatz gehisst wird, hatten Unbekannte vor einigen Jahren sogar den Fahnenmast aus der Verankerung gerissen.

Von André Neumann