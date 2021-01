Groitzsch

In der Nacht zum Mittwoch sprengte ein Unbekannter mit Hilfe von Pyrotechnik den Briefkasten des Polizeipostens Groitzsch. Anwohner sahen gegen 1 Uhr einen Fahrradfahrer, der unerkannt flüchten konnte. Am Briefkasten, der am Vortag geleert worden war, entstand Totalschaden; die Höhe ist aber noch nicht beziffert. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden, informiert die Polizeidirektion Leipzig.

Von okz