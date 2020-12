Böhlen

Am Dienstagmorgen sprengten Unbekannte mittels eines Böllers einen Fahrkartenautomaten in Böhlen an der Bahnhofstraße. Der Automat wurde beschädigt, blieb jedoch verschlossen.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert. Es wurden Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von LVZ