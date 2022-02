Unbekannte stehlen Transporter in Borna

Borna

Erneut wurde in Borna ein Auto gestohlen. Wie die Polizei meldete, hatten einen gesichert abgestellten grauen Pkw Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen RL-MM 80 entwendet. Der Fahrer hatte den Transporter am Montagabend in der Leipziger Straße abgestellt. Als er es am Dienstagabend wieder starten wollte, war er weg.

Der Stehlschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich. Die Leipziger Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ