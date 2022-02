Unbekannte wollen Diesel von Kettenbagger in Groitzsch stehlen

Groitzsch

Ein Kettenbagger ist am Wochenende an der Baustelle für den Rewe-Rossmann-Komplex in Groitzsch aufgebrochen worden. Unbekannte haben dort am südlichen Ortseingang eine Scheibe zur Fahrerkabine eingedrückt, teilt das Polizeirevier Borna mit. Die Beamten ermitteln nun wegen des versuchten Diebstahls von Diesel.

Am Sonntag, kurz vor 14.30 Uhr, meldete ein Passant, dass aus dem Fahrzeug Diesel tropft. Deshalb forderte die Polizei die Feuerwehr Groitzsch an. Gegen 14.40 Uhr alarmiert, rückten neun Kameraden mit einem Löschgruppenfahrzeug an die Straße Am Bahndamm.

„Beim Eintreffen traten noch größere Mengen Dieselkraftstoff aus dem Bagger aus“, teilt Stadtwehrleiter Mike Köhler mit. Die Einsatzkräfte nahmen die Flüssigkeit auf und beseitigten die Verunreinigung. Nach rund 30 Minuten konnten sie das abschließen.

Von LVZ