Böhlen

Eine 62-Jährige hat am Montag Anzeige bei der Polizei in Borna erstattet. Die Frau hatte ihr Auto, einen grauen Renault, am Sonntag gegen 17 Uhr gesichert auf der Waldstraße in Böhlen abgestellt.

Als die Halterin tags darauf gegen 9 Uhr ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass das graue Auto mit Schweriner Kennzeichen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf der Fahrerseite auf einer Länge von etwa 1,50 Meter beschädigt worden war. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer hat während der Tatzeit Beobachtungen gemacht, wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, Tel. 03433244 0.

Von LVZ/gap