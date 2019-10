Neukieritzsch

Zeugen hatten die Rettungskräfte am späten Montagabend gegen 23.35 Uhr alarmiert, weil es in einer Gartenkolonie an der Bornaer Straße in Neukieritzsch brannte. Betroffen war die Kleingartenanlage Naturfreunde, die nicht weit vom Depot der Feuerwehr entfernt liegt. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen zwei Lauben komplett in Brand, auf eine Dritte hatten sie bereits übergegriffen.

Die beiden Gartenhäuser wurden durch das Feuer völlig zerstört, das Dritte wurde beschädigt. Neukieritzsch und Lobstädt rückten mit jeweils einem Dutzend Kameraden aus; Großzössen leistete logistische Unterstützung. Weil kein Hydrant in der Nähe war, musste das Löschwasser heran geschafft werden. „Wir haben das Wasser im Pendelverkehr mit dem Tanker vom Gerätehaus geholt“, sagte Gemeindewehrleiter Maik Stelzner. Die Zerstörung zweier Lauben habe man trotz des konzentrierten Einsatzes nicht verhindern können, aber: „Die Lauben ringsum konnten wir retten.“

Der Gesamtschaden lasse sich nach Angaben der Polizei noch nicht beziffern. Verletzt wurde niemand.

Erste Erkenntnisse ergaben jedoch, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Experten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun weitere Zeugen. Im Laufe des Tages wird der Brandursachen-Ermittler in Neukieritzsch erwartet.

