Böhlen

In den frühen Morgenstunden des Montags hat ein Unbekannter auf der Hauptstraße in Großdeuben einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Täter entwendete die Geldkassette sowie eine bisher unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln, bevor er auf einem schwarzen Moped Richtung Markkleeberg flüchtete. Die Höhe des Schadens ist bisher nach Polizeiangaben noch nicht ermittelt.

Von lvz