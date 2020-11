Unbekannter sprengt in Böhlen Zigarettenautomat auf

Böhlen

In der Röthaer Straße in Böhlen wurde am Sonntagmorgen ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Polizeiangaben zufolge muss der Knall um 5.50 Uhr zu hören gewesen sein. Ein Unbekannter habe zunächst mit einem elektrischen Werkzeug den Automaten beschädigt und anschließend einen pyrotechnischen Gegenstand im Ausgabefach gezündet.

So kam der Täter an seine Beute. Er stahl eine noch unbekannte Anzahl Zigaretten sowie Bargeld und flüchtete vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wurde noch nicht beziffert, teilte die Polizei am Sonntag weiter dazu mit. Es seien Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Diebstahls aufgenommen worden.

Von LVZ