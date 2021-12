Unbekannter will Feuer am Bahnhof Lobstädt legen

Neukieritzsch/Lobstädt

Ein unbekannter Mann soll in Lobstädt (Landkreis Leipzig) in der Nacht zum Mittwoch am Bahnhof randaliert haben. Offenbar versuchte er auch, ein Feuer zu legen. Jetzt sucht die Bundespolizei nach einem 35 bis 40 Jahre altem Mann mit markantem Kopf.

Der mutmaßliche Täter, der nicht nur die Polizei auf den Plan rief, sondern auch noch eine Alarmierung der Feuerwehr auslöste, soll der Beschreibung zufolge Tätowierungen am Kopf haben, einen Irokesenschnitt und einen Vollbart tragen.

Feuerwehr konnte ins Depot zurückkehren

Laut Bundespolizei ist der Mann vermutlich nach einem Streit gegen 23 Uhr auf dem Bahnhof in Lobstädt ausgerastet. Er soll mit einer Axt auf die Wand eines Warte-Unterstandes eingeschlagen haben. Zudem habe er versucht, mit einer Fackel einen Holzpfeiler der Überdachung anzuzünden. Ein Zeuge rief die Polizei, die ließ über die Leitstelle die Feuerwehr alarmieren.

Als die Beamten des Polizeireviers Borna und der Bundespolizei Leipzig am Bahnhof Lobstädt eintrafen, war der Mann bereits verschwunden. Die Suche im Umfeld des Bahnhofes führte zu keinem Ergebnis. Weil die Beamten das zum Glück nur kleine Feuer selbst löschten, wurde der Einsatz der Feuerwehr abgebrochen.

Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach dem Täter. Der soll ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Hinweise erbittet die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0341/99 79 90.

