Unerwarteter Süßigkeitenregen: So freuen sich Kinder in Neukieritzsch über übrig gebliebenes Naschwerk

Neukieritzsch

Über einen unerwarteten Süßigkeiten-Regen konnten sich Anfang dieser Woche die Grundschüler in Neukieritzsch und die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte „Haus der Zukunft“ freuen. Sven Russau, Präsident des Neukieritzscher Karneval Clubs (NKC) brachte die Kamelle persönlich vorbei und warf sie den Kindern zu.

Die freudige Überraschung der Kinder konnte den Kummer der anderen zumindest ein wenig lindern. Denn der NKC hatte ganz besonders unter der Absage des Faschingsumzuges in Groitzsch am vergangenen Sonntag wegen des angekündigten Sturmes zu leiden.

Der Neukieritzscher Verein macht nämlich so gut wie keine eigenen Veranstaltungen. Nach der Karnevalseröffnung am 11.11. richten sich beim NKC Jahr für Jahr alle Anstrengungen auf die Gestaltung des Umzugswagens, mit dem die Neukieritzscher Närrinnen und Narren an den großen Umzügen in Pegau und Groitzsch teilnehmen.

Umzugswagen wurde gleich entladen

In diesem Jahr fand der Umzug nur in Pegau statt. „Das ist schon sehr traurig, wenn man so viel Arbeit und Geld in den Faschingswagen gesteckt hat“, sagt Vereinsvorsitzende Kathleen Gerstl. Rund 50 Neukieritzscher Karnevalisten fuhren am Sonnabend in Pegau mit, nur ein paar weniger trafen sich am Sonntag Morgen im Vereinshaus, wo sie die Absage aus Groitzsch entgegennahmen.

Sie konnten nichts weiter tun, als den Wagen gleich zu entladen und abzuschmücken. Dabei entstand dann auch die Idee, die fürs Groitzscher Umzugspublikum vorgesehenen Süßigkeiten den Kindereinrichtungen des Ortes zukommen zu lassen. Für rund 300 Euro hatte der NKC im Großhandel Bonbons, Popcorn, Flips, Schokoladen und Gummibärchen eingekauft. Freunde und Bekannte hatten zusätzlich Süßigkeiten beigesteuert. Insgesamt verteilte sich die Kamelle auf acht Bananenkisten, zuzüglich zehn große Tüten Popcorn.

Ausgerechnet in der Jubiläumssaison rollte der Wagen des NKC nur auf einem Umzug. Quelle: André Neumann

Seit vielen Jahren Fasching in der Robienienhofschule

Nach dem Umzug in Pegau lag für Groitzsch die Hälfte wurfbereit auf dem Wagen. „Nur das Konfetti hält sich bis zum nächsten Jahr“, sagt Kathleen Gerstl. Also machte sich Vereinspräsident Sven Russau auf in die Schule und in den Kindergarten und verteilte die Süßigkeiten dort.

Einen Teil brachte er auch in die Bornaer Robinienhofschule. Dort feiern der NKC und DJ Peter Bräuer schon seit vielen Jahren mit den Kindern Fasching. Die diesjährige Party fand schon vor den Winterferien statt. Jetzt gabs noch nachträglich Süßigkeiten.

Der Faschingswagen soll in seiner jetzigen Gestalt mit dem Motto „Back to the roots“ aber doch noch einmal zum Einsatz kommen. Und zwar in diesem Jahr am 11.11. zur nächsten Saisoneröffnung, sagt die Vereinsvorsitzende. Erst danach soll er umdekoriert und neu bemalt werden. Vorher findet am Himmelfahrtstag noch das jährliche Vereinsfest des NKC an dessen Domizil in der Bornaer Straße statt.

Von André Neumann