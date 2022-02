Borna

 Tragisches Ende einer Dienstfahrt: Der Leiter des Wirtschaftshofes der Stadt Borna, Thomas Hermann, ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 38 ums Leben gekommen. Er fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen Lkw auf, woraufhin sich sein Pkw überschlug. Er wurde nur 48 Jahre alt.

„Ein richtig guter Leiter“

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) zeigte sich am Freitag bestürzt. Sie informierte die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes am frühen Morgen vor Dienstbeginn über den Unfall und schickte alle nach Hause. Hermann, Jahrgang 1973, war seit 2020 Chef des Wirtschaftshofes. „Er war ein richtig guter Leiter“, so Luedtke. Es sei ihm gelungen, aus den Mitarbeitern ein gutes Team zu formen.

Thomas Hermann. Quelle: Archiv

Als Feuerwehrmann bekannt

Thomas Hermann war in seiner Heimat im Altenburger Land vor allem als Feuerwehrmann bekannt. Hendrik Läbe (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Nobitz, zu der auch Hermanns Heimatort Wilchwitz gehört, erinnerte an seine Verdienste als Ortsbrandmeister um die Zusammenführung von insgesamt 13 Ortsteilfeuerwehren bei der Fusion von Nobitz mit den Verwaltungsgemeinschaften Saara und Wieratal. „Die Feuerwehr war sein Leben“, sagte Läbe.

Durch und durch Ausbilder

Zudem war Hermann viele Jahre Ortswehrleiter in seinem Heimatort. Sein Nachfolger Steffen Schefczyk verwies gegenüber der LVZ darauf, dass Thomas Hermann auch nach dem Ende seiner Zeit als Wilchwitzer Feuerwehr-Chef bei den örtlichen Brandschützern aktiv war. „Er hat weiter in der Feuerwehrführung mitgearbeitet.“ Schefczyk: „Er war eine große Führungsperson und durch und durch Ausbilder.“

Gewalt über das Fahrzeug verloren

Der Vater dreier Kinder war am Donnerstag unterwegs, um einen Ersatz für den städtische Unimog nach Borna zu holen. Auf der A 38 Richtung Göttingen fuhr er gegen 13.30 Uhr auf einen Sattelzug auf, der vor ihm die Autobahn an der Abfahrt Leipzig-Südost verließ. Nach Polizeiangaben verlor der 48-Jährige die Gewalt über sein Fahrzeug, woraufhin sich das Auto überschlug. Es sei jede Hilfe zu spät gekommen, sodass Hermann noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen starb. Die Autobahn war mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfallort auf der A 38, an dem Thomas Hermann ums Leben kam. Quelle: Lausitz News

Unfallhergang wird untersucht

Wie es weiter heißt, wird der Unfallhergang noch untersucht. Thomas Hermann galt als kerngesund. Er wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.

Von Nikos Natsidis