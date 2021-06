Unfall auf Bornaer Parkplatz mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Borna

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf dem Edeka-Parkplatz an der Bornaer Sachsenallee. Ein silberfarbener VW Golf parkte dort nahe eines Stromhäuschens, angrenzend zum Martin-Luther-Platz. Der Pkw wurde zwischen 9 und 10.20 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren rechten Stoßstangenecke beschädigt, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Der Verursacher oder die Verursacherin verließen anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne wenigstens die Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zu dem unbekannten Fahrzeug und seinen (möglichen) Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1a, Telefon 03433/2440, zu melden.

Von LVZ