Unfall auf der B 7 bei Frohburg: Motorradfahrer getötet

Frohburg

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Mittwochmittag bei Frohburg ereignet. Das teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Ein Motorradfahrer fuhr gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße 7 aus Richtung Windischleuba kommend in Richtung der Ortslage Wolftitz. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Krad gegen eine Schutzplanke auf der rechten Seite, woraufhin der Mann stürzte. Trotz der vor Ort durchgeführter Reanimiationsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Bundesstraße wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Von LVZ