Unfall bei Groitzsch: 21-Jähriger Mopedfahrer schwerstverletzt

Groitzsch

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 21-Jähriger Mopedfahrer mit seiner Beifahrerin, einem 17 Jahre alten Mädchen, auf der Verbindungsstraße von Berndorf in Richtung Hohendorf bei Groitzsch ( Landkreis Leipzig). In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegen kommenden VW Passat zusammen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Moped kam zu Fall, die beiden jungen Leute verletzten sich schwer.

Straße wurde gesperrt

Der Mopedfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. Auch die 17-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, so die Polizei.

Vor Ort war neben dem Rettungsdienst die Feuerwehr Berndorf. Sie sicherte die Unfallstelle und band auslaufende Betriebsmittel, teilte Mike Köhler, Stadtwehrleiter in Groitzsch, mit. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt.

Von Claudia Carell