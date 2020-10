Rötha

Am Samstag hat sich auf der A 72 in Richtung Hof ein Unfall ereignet, als ein 62-Jähriger mit seinem Transporter von der Straße abkam. Wie die Polizei mitteilt, traten bei dem Mann plötzliche, gesundheitliche Probleme auf, sodass er mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Verletzungen erlitt der 62-Jährige nicht. Er verstarb dennoch am gleichen Tag im Krankenhaus.

Von lvz