Leipzig/Neukieritzsch/Regis-Breitingen

Ein Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Beteiligten hat am Wochenende in Regis-Breitingen für Aufsehen gesorgt. Offenbar wegen des familiären Hintergrunds hatte die Polizei den Fall zunächst nicht an die große Glocke hängen wollen. Die ganze Geschichte spielte sich dabei nicht nur im Pleißestädtchen ab. Was war geschehen?

Zwischen Donnerstag- und Freitagabend der vorigen Woche wurde im östlichen Zentrum von Leipzig ein Motorrad gestohlen. Es handelte sich um eine weiß-orangefarbene geländetaugliche Maschine der Marke KTM. Den Wert des Motorrades gab die Polizei mit rund 9000 Euro an, zugelassen war die Enduro-Maschine in Lübeck.

Mit gestohlenem Motorrad nach Neukieritzsch

Mit genau diesem Motorrad tauchte am Sonnabendabend ein Mann zunächst in Neukieritzsch auf, wo er offenbar seine Ex-Frau besuchen wollte. Was ihm dem Vernehmen nach aufgrund eines Kontaktverbotes untersagt gewesen sein soll. Und die Neukieritzscherin legte offenbar keinen gesteigerten Wert auf die Begegnung mit ihrem Ex und rief die Polizei.

Allerdings hatte die Frau auch noch einen nahen Angehörigen um Hilfe gebeten, der mit seinem Auto zu ihr eilte. Was dann genau passierte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Es muss zu einer Verfolgungsfahrt gekommen sein, die bis nach Regis-Breitingen führte.

Konfrontation in Regis-Breitingen

Und hier, an der Bushaltestelle in der Bornaer Straße, ereignete sich dann irgendwann nach 21 Uhr besagter Verkehrsunfall: Der Angehörige fuhr mit seinem Wagen gegen das Motorrad. Das soll in dem Moment gestanden haben. Dessen Fahrer flüchtete beim Eintreffen der Polizei und ließ das Motorrad zurück. Der Mann ist den Ermittlern bekannt.

Vermutlich wird er aber nicht der Einzige sein, der es nach diesem Vorfall mit den Beamten zu tun bekommt. Denn auch die Rolle des Familienangehörigen bei der Fahrt von Neukieritzsch nach Regis und beim Unfall wird untersucht.

Säule an Bushaltestelle mächtig ramponiert

Die Polizei hatte mit der Angelegenheit offenbar mehrere Stunden zu tun. Nachbarn hatten nach Mitternacht immer noch Polizisten am Ort des Geschehens in Regis-Breitingen gesehen. Die arg in Mitleidenschaft gezogene Säule des Bushaltestellenschildes hat auch am Dienstagabend noch Zeugnis vom Unfall abgelegt.

Von André Neumann