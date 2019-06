Neukieritzsch/Lippendorf

Verletzungen erlitt der Pedaleur eines E-Bikes am Donnerstag Früh auf der Staatsstraße 71 in Lippendorf in Höhe des DOW-Industriestandortes. Ein PKW bog nach Angaben der Polizei kurz nach 5.30 Uhr von der S 71 nach links in die Olefinstraße ein. Der Fahrer wartete drei entgegen kommende Fahrzeuge ab und ließ sie vorschriftsmäßig passieren. Das E-Bike, das danach folgte, übersah er aber offensichtlich. Er fuhr los und stieß mit dem Zweirad zusammen. Der Radler stürzte und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von es