Borna

Der Unfall eines Wohnmobils hat am Dienstagnachmittag für Rückstau und Verspätung auf der Autobahn 72 bei Borna-Nord gesorgt. Gegen 14.20 Uhr ist ein Caravan mit polnischem Kennzeichen am Übergang von der A 72 zur Bundesstraße 95 in Richtung Leipzig vermutlich gegen die Leitplanke geprallt. Zumindest sei ein lauter Knall gemeldet worden, teilt die Polizeidirektion Leipzig als Erstinformation mit. Das Fahrzeug sei allein beteiligt gewesen, Personen sollen nicht verletzt sein. Allerdings werde ein Schlepper für das offensichtlich nicht mehr fahrtüchtige Wohnmobil benötigt, der sei bereits angefordert worden.

Von okz