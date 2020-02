Rötha

Am Dienstagmorgen sind in Rötha zwei Radfahrer zusammen gestoßen. Laut Polizeiangaben war ein 15-Jähriger auf dem Fußweg der August-Bebel-Straße in Richtung Markt unterwegs. In Höhe Rosenthal kam ihm von rechts eine 50-jährige Radfahrerin entgegen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau entgegengesetzt der Einbahnstraße und missachtete die Vorfahrt des anderen Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 50-Jährige am Bein verletzt wurde.

Von lvz