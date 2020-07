Unfall von Skoda und Audi bei Groitzsch – zwei Verletzte

Groitzsch/Schnaudertrebnitz

Bei einem schweren Verkehrsunfall am nördlichen Ortseingang von Schnaudertrebnitz (Stadt Groitzsch) sind am späten Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zwei Pkws, ein Skoda und ein Audi, waren am Rande einer Verkehrsinsel frontal zusammengestoßen. Darüber hat die Feuerwehr Groitzsch informiert, die gegen 17.30 Uhr an den Unfallort gerufen wurde.

Erstversorgung für die Verletzten

Die Kameraden führten die Erste Hilfe bei den zwei Fahrern durch, die allein in ihren Autos gesessen hatten, so Stadtwehrleiter Mike Köhler. Sie übergaben die Verletzten dann an den Rettungsdienst, der die Männer weiter versorgte und in ein Krankenhaus transportierte.

Die Feuerwehrleute stellten zudem den Brandschutz sicher, wobei sie auch die Batterien abklemmten. Zudem banden sie die auslaufenden Betriebsmittel. Zum Einsatz kamen elf Frauen und Männer der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen.

Details zur Unfallursache noch unbekannt

Die Ursache muss noch von der Polizei ermittelt werden. Beamte sicherten erste Spuren. Gegen 19 Uhr sind die Experten des Unfalldienstes erst auf der Anfahrt gewesen, sodass noch keine Details bekannt sind.

