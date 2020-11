Unfallflucht in Böhlen – Polizei sucht Zeugen

Böhlen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Rempler in der Röthaer Straße auf dem Parkplatz vor Tedi beobachtet haben. Zu dem Unfall ist es am Montagnachmittag gekommen, als ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem ebenfalls unbekannten Fahrzeug an einen hellblauen VW Touran gefahren ist. Laut Polizeiangaben wurde dabei die Stoßstange des Touran beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig den Ort des Geschehens, die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna in der Grimmaische Straße 1a zu melden.

Von lvz