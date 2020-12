Unfallflucht in Borna: Zeugen gesucht

Borna

Einen unerfreulichen Morgen erlebte ein Ehepaar am Montag gegen 8.30 Uhr in Borna: Ihr Auto wurde von einem Unbekannten beschädigt. Laut Polizeiangaben hatte das Paar sein Fahrzeug in einer Parklücke auf der Bahnhofsstraße abgestellt und war gerade auf dem Weg in Richtung Brücke, als beide einen lauten Knall hörten. Schnell kehrten sie zu ihrem Auto zurück – nur um zu sehen, dass ein unbekannter Fahrer ihren Außenspiegel beschädigt hatte. Der Verursacher floh vom Unfallort, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug (möglicherweise ein weißer Audi) geben können. Informationen nehmen die Beamten beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a, Telefon (03433) 244 - 0, an.

Von lvz