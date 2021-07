Unfallflucht in Rötha: Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Rötha

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in der Röthaer Güntzelstraße. Dort war am Montag gegen 7.15 Uhr ein wohl grau-blauer Pkw in Richtung Lessingstraße unterwegs, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Das Fahrzeug streifte einen parkenden grauen Pkw Ford Focus und bremste kurz ab, setzte dann aber die Fahrt fort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Weitere Details zu Unfallverursacher gefragt

Der Fahrzeugtyp und ein Teil des Kennzeichens sind bereits bekannt, heißt es weiter. Unklar ist, wer das Auto fuhr. Der Mann oder die Frau, die den Unfall verursachten, werden gebeten, sich am Polizeistandort Böhlen, Platz des Friedens 10, Telefon 0173/9 61 88 46, zu melden. Personen mit Hinweise zum Geschehen sowie zu Fahrer oder Fahrerin können sich auch an das Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1 a, Telefon 03433/2440, wenden.

Von LVZ