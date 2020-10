Borna

Die Eins des kleinen Mannes: Die Große Kreisstadt Borna wird als Wirtschaftsstandort mit einer Durchschnittsnote von 3,0 bewertet. Das ist das Ergebnis einer Unternehmensbefragung im vergangenen Jahr durch die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer zu Leipzig. Verschiedene Standortfaktoren wurden hinterfragt – von Kosten über die Erreichbarkeit zur Stadtverwaltung bis hin zur Breitbandanbindung. Borna konnte gleich mit mehreren Faktoren punkten, hat aber durchaus noch Schwachstellen.

Die Standortzufriedenheit in Mitteldeutschland – genauer im Landkreis – war in dieser Woche Thema eines Wirtschaftsforums im Bornaer Stadtkulturhaus, zu dem Vertreter von Landkreis, Unternehmer und Bürgermeister eingeladen waren. Und eines wurde schon zu Beginn offensichtlich: „Die Standortbedingungen im Landkreis sind gut bis sehr gut“, betonte Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig. Mit einigen Einschränkungen allerdings. So hätten viele Unternehmen angegeben, dass die Abgabenlast zu hoch sei. Hinzu komme, dass in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent der Unternehmer in den Ruhestand gingen. Und die Suche nach neuen Fachkräften gestalte sich zunehmend schwierig.

Fehlende Auszubildende sind große Schwachstelle

Da bildet auch Borna keine Ausnahme. Mit der „Verfügbarkeit von Auszubildenden“ sind die Bornaer Unternehmen derzeit am unzufriedensten . Diesbezüglich hat sich die Situation vor Ort in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert. „Generell fällt auf, dass die Hälfte der zehn Faktoren mit der größten Unzufriedenheit dem Themenkomplex Bildung – Arbeitsmarkt zuzuordnen ist“, heißt es in der Auswertung zur Großen Kreisstadt.

Dennoch kann Borna auch punkten. Neben der „Versorgungssicherheit bei Strom“, der „überregionalen Verkehrsanbindung“ und der „Erreichbarkeit der Stadtverwaltungen für Unternehmen“ sind es vor allem die so genannten „weichen Standortfaktoren“, die für eine hohe Attraktivität der Stadt von Bedeutung sind. So können zum Beispiel die Verfügbarkeit von Wohnraum, Umweltqualität, aber auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten sowie Einkaufsmöglichkeiten den Erwartungen der Unternehmen „in hohem Maße“ gerecht werden. Vor allem mit der medizinischen Versorgung und den Angeboten zur Kinderbetreuung sind die Bornaer Betriebe zufriedener als Unternehmen in den meisten anderen Städten Mitteldeutschlands.

Größter Handlungsbedarf besteht bei Breitbandversorgung

Aus der Analyse für Borna geht auch hervor, dass es eine deutliche Verbesserung gegenüber der Auswertung von 2014 gibt. Allerdings nicht in allen befragten Bereichen. So gibt es bei einigen Standortfaktoren eine hohe Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit und der Zufriedenheit. Größter Handlungsbedarf besteht in den Augen vieler Unternehmen vor allem bei den Themen Breitbandversorgung und Netzverfügung Mobilfunk. Trotz zuletzt verstärkter Investitionstätigkeit auf diesem Gebiet sehen viele Betriebe noch Verbesserungsbedarf. „Hinsichtlich der Breitbandanbindung können die aktuell angebotenen Übertragungsraten den steigenden Anforderungen der gewerblichen Wirtschaft häufig noch nicht gerecht werden“, kommt die Analyse für Borna zum Schluss. Auch beim innerstädtischen Verkehr sei ein „erhöhter Handlungsdruck“ offensichtlich. „Vor allem Baustellen und schlechte Straßenzustände behindern einen zügigen Verkehrsfluss und beeinträchtigen die Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen.“

