Unterwegs auf dem Lutherweg von Neukieritzsch nach Borna

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Einmal quer durchs Land: 55 Frauen und Männer waren am Reformationstag auf dem Lutherweg von Neukieritzsch nach Borna unterwegs. „Heute geht es auch darum, mal die kleinen Dorfkirchen kennenzulernen“, sagte Arnhild Kump, die Organisatorin der Pilgertour. „Hier lässt sich sehen, was in den vergangenen 30 Jahren alles geschafft wurde. Das ist wichtig, um den Gemeinden Mut zu machen – sozusagen Gemeindeaufbau durch die Hintertür.“

Theologie und Geschichte entlang der Strecke

Die Gastfreundschaft sei überall großartig. „Hier reißen sich die Beteiligten alle Beine raus. Das ist einfach schön und authentisch.“ Für alle sei auf diesen 15 Kilometern etwas dabei, ob theologische oder geschichtliche Informationen, Gespräche oder einfach mal Schweigen. Und wenn man mal in eine Sackgasse gerate, dann sei das gar nicht schlimm – auch das gehöre dazu.

Luther zu Ostern und am Reformationstag

Manfred Fischer (80) aus Kayna bei Zeitz war mit seiner Frau Ursula dabei. „Wir waren vor Jahren schon auf dem Lutherweg unterwegs“, betonten sie. „In diesem Jahr ist es unsere zweite Tour, die erste war zu Ostern.“ Das Tempo sei sehr geruhsam. „Wir sind ja glücklicherweise noch einigermaßen gut zu Fuß.“ Auch die Strecke sei ideal, nur Feld- und Waldwege waren diesmal dabei. „Wir sind vor Jahren mal auf der Landstraße gelaufen, das war richtig hart.“

Der Bornaer Karl-Heinz Thomas war in diesem Jahr schon auf dem Geithainer Porphyrweg unterwegs. „Ich komme auf mehrere Wanderungen pro Jahr“, so der 82-jährige Bäckermeister, der in seinem Beruf immerhin 60 Jahre aktiv war. „Ich gehe zweimal in der Woche ins Fitnesscenter. Seit meiner Jugend mache ich immer Sport, viele Jahre auch als Leichtathlet.“ Das Wetter war für ihn gestern perfekt. „Etwas kühl mit Sonnenschein, was will man mehr. Im August bin ich von Altenburg nach Borna gewandert, da hatten wir eine Temperatur von 30 Grad. Das war deutlich strapaziöser als die heutige Tour.“

Von Bert Endruszeit