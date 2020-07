Leipziger Neuseenland - Mehr Gäste, längerer Aufenthalt: Deutschland-Urlaubswelle kommt auch am Hainer See an

Für viele Menschen sind Auslandsreisen in diesem Jahr keine Option – sie entdecken stattdessen ihre eigene Heimat neu. Auch am Hainer See stehen die Camper dicht an dicht. Corona ist allerdings nicht der einzige Grund dafür.