Rötha

Jazz-Sängerin Uschi Brüning und ihr Begleiter Stephan König haben mit ihrem Programm „Herzenslieder“ für eine voll besetzte Marienkirche gesorgt. Das Publikum nahm die in besonderer, gefühlvoller Weise arrangierten Lieder – überwiegend Klassiker aus Rock und Pop der DDR – mit großer Begeisterung auf.

Konzert war Höhepunkt des diesjährigen Röthaer Musiksommers „ Rötha klingt“

Das Konzert war Auftakt und Höhepunkt des diesjährigen kleinen Röthaer Musiksommers „ Rötha klingt“, den der Förderverein für die Marienkirche veranstaltet. Am 22. Juni geht es mit einem sommerlichen Festkonzert weiter. Ab 15.30 Uhr singt in der Marienkirche allerdings nicht wie angekündigt Carolin Masur, die kurzfristig abgesagt hat. Für sie springt eine junge französische Sängerin ein, die von Christiane Bräutigam am Klavier und an der Orgel begleitet wird.

Von André Neumann