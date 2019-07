Borna/Grimma

Ute Kniesche bleibt Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV). Die hatte sich bereits Anfang Juni konstituiert. Kniesche: „Wir wollten schnell wieder arbeitsfähig sein.“ Ihre Stellvertreter sind der frühere Naunhofer Bürgermeister Uwe Herrmann und der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger.

Teamarbeit soll Priorität haben

Die UWV-Fraktion wolle „gemeinsam im Team arbeiten“. Jeder solle seine Sachkenntnisse einbringen, „um den Landkreis voranzubringen“. Die UWV ist mit 14 Sitzen die drittstärkste Fraktion im neuen Kreistag, der am 24. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Bei der Kreistagswahl am 26. Mai konnte die UWV ihr Ergebnis um 16 256 Stimmen verbessern.

Sacharbeit über Fraktionsgrenzen hinaus

Die UWV setze „selbstverständlich“ weiter auf Sacharbeit, so Kniesche. Es sei egal, von welcher Fraktion Vorschläge kämen; finden die unabhängigen Wähler sie gut, „stimmen wir zu“. Zugleich hoffe die UWV, sich künftig besser durchzusetzen zu können, weil es im neuen Kreistag keine absoluten Mehrheiten mehr gibt.

Gespräche zur Biotonne

Die UWV habe bereits erste Gespräche zum Thema Müll und Biotonne geführt. Das Pilotprojekt rund um Rötha solle in öffentlichen Versammlungen ausgewertet werden, wobei auch Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen werden sollen. Auch Landrat Henry Graichen ( CDU) könne sich eine derartige Vorgehensweise vorstellen, erklärte die UWV-Fraktionsvorsitzende weiter.

Bürgeranfragen eingegangen

Bei der UWV-Fraktion seien bereits Bürgeranfragen eingegangen, bei denen es etwa um den Grundwasserspiegel in Roitzsch, die alte Brauerei in Cannewitz und den Straßenbau gehe. Wenn der Freistaat Zuschüsse zum Straßenbau im Landkreis Leipzig streiche, „verurteilen wir dies scharf“. Grundsätzlich sollten von Land und Bund ohne große bürokratische Hürden mehr Gelder für Investitionen in den Kommunen bereitgestellt werden, so die UWV-Fraktionsvorsitzende.

Beigeordnete kommt zur UWV-Fraktionssitzung

Die UWV lädt am 21. Juli in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zur Bürgersprechstunde im Fraktionsbüro in Fremdiswalde ein. Gast der Fraktionssitzung am Montag ist die Zweite Beigeordnete des Landkreises, Ines Lüpfert. Dann geht es auch um die neue Orchester-Gesellschaft.

Von nn