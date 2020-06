Ute Reuther will Mandat aufgeben – Linke verliert in Kitzscher aktive Stadträtin

Kitzscher

Eine langjährige aktive Stadträtin will in Kitzscher aus der Kommunalpolitik ausscheiden. Auf der Stadtratssitzung am 16. Juni wird den Abgeordneten die schriftlich formulierte Absicht von Ute Reuther vorliegen, das Mandat niederzulegen. Reuther ist parteilos und sitzt seit 16 Jahren für die Partei „ Die Linke“ im Stadtrat von Kitzscher. Im vorigen Jahr begann ihre vierte Legislaturperiode.

Der Rat muss das Gesuch noch annehmen. Solche Entscheidungen sind aber in aller Regel Formsachen, weil die Gemeindeordnung Rücktritte von gewählten Abgeordneten unter bestimmten Bedingungen zulässt.

Die 49-jährige Ute Reuther macht berufliche Gründe für ihren Abschied aus dem Kommunalparlament geltend. Sie habe in den zurückliegenden Monaten nicht mehr die Zeit gehabt, sich gründlich mit den Stadtratsunterlagen zu befassen, sagte sie der LVZ zur Begründung für ihre Entscheidung. Das aber halte sie für wichtig. „Ich gehöre zu denjenigen, die sich die Unterlagen durchlesen“, gibt sie zu Protokoll.

In der Corona-Zeit mied Ute Reuther die Sitzungen

Für Beobachter galt Ute Reuther tatsächlich als in der Regel gut informierte Abgeordnete, die vor allem in finanziellen und in sozialen Angelegenheiten immer wieder nachfragte und Anregungen gab.

Den letzten drei Sitzungen des Stadtrates – zwei regulären und einer Sondersitzung – blieb sie fern, Was, wie sie sagt, auch noch einen ganz konkreten anderen Grund gehabt habe, als den beruflichen. Denn Ute Reuther haderte damit, dass der Bürgermeister mitten in der Zeit der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie „drei Sitzungen in fünf Wochen“ ansetzte.

Ute Reuther Quelle: privat

„Dafür habe ich kein Verständnis“, sagt die Kitzscheranerin und fügt hinzu, dass andere Kommunen andere Wege gefunden und genutzt hätten, auch in der besonders kritischen Zeit Entscheidungen herbeizuführen. Sie habe sich und andere nicht dem Ansteckungsrisiko aussetzen wollen. Besonders, da sie im privaten Bereich mit Menschen aus Risikogruppen zu tun habe, etwa bei der Versorgung ihrer Mutter und im Kontakt mit Menschen, für die sie einkaufe.

Kommunalpolitikerin steigt auch aus dem ZBL aus

Mit dem beabsichtigten Ausstieg aus dem Stadtrat kehrt Ute Reuther auch dem Zweckverband Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL) den Rücken, in dem sie bisher neben Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) als Verbandsrätin für Kitzscher mitarbeitete. Die Politik des Verbandes sei maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass sie vor 16 Jahren in die Kommunalpolitik eingestiegen ist.

Es sei damals um Anschlussbeiträge gegangen, die von vielen Grundstückseigentümern als ungerecht empfunden worden waren. Seitdem hat Ute Reuther auch die Vorgänge im ZBL immer kritisch begleitet. Jetzt sagte sie der LVZ: „Ich möchte mich bei meinen Wählern und Wählerinnen und langjährigen, treuen Unterstützern und Unterstützerinnen herzlich bedanken.“

Sollte der Stadtrat Reuthers Mandatsverzicht bestätigen, kann ihren Sitz ein Nachrücker von der Kandidatenliste der Linken bei der Kommunalwahl im vorigen Jahr einnehmen. Die Linke hat zwei Sitze im Stadtrat und war im Mai 2019 mit fünf Bewerbern angetreten.

