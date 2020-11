VSV 77 Borna trauert um Ehrenmitglied: Lilo Kämpfe stirbt mit 100 Jahren

Borna

Ein fröhliches Sportlerherz hat aufgehört zu schlagen. Der Volkssportverein (VSV) 77 Borna trauert um sein Ehrenmitglied Lieselotte Kämpfe. Die Bornaerin ist am 27. Oktober im Alter von 100 Jahren gestorben.

Die Vereinsmitglieder verlieren mit ihr eine langjährige Sportfreundin, die sie als liebenswert, hilfsbereit, freundlich, umsichtig und mitreißend in Erinnerung behalten.

Anzeige

Lieselotte Kämpfe, von allen Lilo genannt, machte als Kind beim damaligen Borner Turnverein 1844 mit. Kontakt zum VSV 77 bekam sie, als sie um die 60 war. Damals, 1979, wurde die Seniorensportgruppe gegründet. Lilo Kämpfe gehörte zu den Gründungsmitgliedern und kam noch bis ins hohe Alter, da war sie schon 99, zu den Trainingsstunden.

Tochter Bornaer Lebensmittelhändler

Geboren wurde sie als Tochter der Bornaer Lebensmittelhändler-Familie Landgraf. Anfangs arbeitete sie im elterlichen Geschäft in der Tummelwitzer Straße am Breiten Teich mit. Später war sie in der Küche eines Baubetriebes tätig. Bis zuletzt lebte sie in der Tummelwitzer Straße, wo ihr Sohn sich um sie kümmerte.

Herumgekommen ist sie trotzdem weit, denn das Reisen gehörte zu den Hobbys der Bornaerin. Andrea Heinze, ihre langjährige Übungsleiterin in der Seniorensportgruppe, erinnert sich gern an die vielen Erzählungen von den Reisen, die Lilo Kämpfe unternommen hatte.

Die Sportfreunde durften aber nicht nur an den Reiseerlebnissen teilhaben, sie wurden von Lilo Käpmfe zur Weihnachtsfeier auch immer wieder mit selbst gemachtem Apfelgelee und Plätzchen verwöhnt. Denn Kochen und Backen gehörten neben dem Sport mit zu den Hobbys der Bornaerin, die auch und vor allem ein Familienmensch war.

Feier zum 100. Geburtstag fiel wegen Corona aus

Als Aktivposten der Seniorensportgruppe sei sie beliebt gewesen, zugleich motivierte sie andere und steuerte immer wieder Ideen für Veranstaltungen bei. Gern wurde auch miteinander gefeiert. Doch das Fest zum 99. Geburtstag in der Sporthalle in Gnandorf blieb leider das letzte gemeinsame. Zwar hätte sie auch den 100. noch gern im Kreis der Sportfreunde gefeiert, doch damals im Frühjahr hatte das Corona-Virus das Land schon im Griff, gemeinsam Feiern war unmöglich.

„Deswegen“, sagt Andrea Heinze, „werden wir ewig an diesen 99. Geburtstag denken.“ Und an einen rundum liebenswürdigen Menschen.

Von André Neumann