Vandalismus auf der Halde Trages: Unbekannte werfen Tisch vom Aussichtsturm

Kitzscher/Rötha

Ein unerhörter Fall von Vandalismus hat sich auf der Hochhalde Trages abgespielt. Dort pflegt der Haimatverein Kitzscher einen Wanderweg, außerdem hat Vereinsvorsitzender Franz Waberzeck dort vor Jahren ein Gipfelkreuz direkt neben dem Aussichtsturm installiert. Zudem gibt es eine Kassette mit einem Gipfelbuch darin.

Dieses erfreut sich großer Beliebtheit und wird Jahr für Jahr von Ausflüglern mit vielen Einträgen gefüllt. Waberzeck tauscht es regelmäßig um den Jahreswechsel aus. Jetzt war der Kitzscheraner wieder einmal am Turm. Er erschrak, über das Bild, das sich ihm bot.

Anzeige

Franz Waberzeck mit dem Gipfelbuch von der Hochhalde Trages aus dem vorigen Jahr. Die Halde ist im Hintergrund zu sehen. Quelle: André Neumann

Weitere LVZ+ Artikel

Am Fuße des Turmes lagen die zerschmetterten Reste eines Holztisches aus einem gegenüber befindlichen Holzhäuschen, welches als Picknick- und Schutzhütte dient. Gleich neben dem Turm war das Informationsschild deformiert, auf welchem Besucher Auskunft über den Turm und dessen Höhe erhalten.

Tisch traf offenbar beim Sturz das Informationsschild

Nach dem ersten Entsetzen reimte sich Waberzeck zusammen, was hier vor sich gegangen sein muss. Er vermutet, dass der eigentlich stabile Tisch erst demontiert und dann „von Vandalen wohl auf den nahen Aussichtsturm getragen und von diesem herunter geworfen wurde“. Nicht nur, dass der Tisch durch den Aufprall komplett zertrümmert wurde, vermutlich hat er beim Herabfallen auch noch das Schild getroffen und deformiert.

Der Heimatvereinsvorsitzende sammelte die Reste des Tisches zusammen und nahm sie mit nach Hause, „um zu retten, was noch zu retten war“, wie er traurig mitteilt. Der Tisch, wundert er sich über die offensichtliche Gewalt der Täter, sei schwer und massiv gewesen. Vermutlich sei er nur bis auf die erste Plattform gebracht und von dort direkt auf das Schild geworfen worden.

Zum Thema:

Gipfelbuch verrät: Besucher haben Sex auf der Hochhalde Trages

Von der Halde Trages reicht der Blick bis zu Gott und dem Erzgebirge

Turm steht auf Röthaer Territorium

Als Tatzeitpunkt vermutet er den zurückliegenden Sonnabend. Franz Waberzeck informierte die Polizei über den Vorfall und die Stadtverwaltung Rötha. Weil der Turm auf der Gemarkung von Espenhain und damit der Stadt Rötha liegt, hofft Waberzeck, dass die Stadt Anzeige erstatten wird, beziehungsweise, dass die Polizei von Amts wegen handelt.

Beschädigte Informationstafel am Aussichtsturm Quelle: Franz Waberzeck

Die Hochhalde trägt zwar den Namen des zu Kitzscher gehörenden Ortes Trages, doch die Grenze zwischen Kitzscher und Rötha verläuft direkt darüber. Der Turm steht auf Espenhainer Flur. Bisher, sagt Waberzeck, habe man hier oben mit Vandalismus so gut wie nicht zu tun gehabt.

Das Gelände befindet sich in Privatbesitz, um den beliebten Rastplatz rund um den Turm kümmert sich der Bauhof der Stadt Rötha. Die Halde ist hier oben 228 Meter hoch, der Aussichtsturm ragt 33 Meter in die Höhe. Er bietet eine Aussicht in alle Richtungen und sogar bis zu den Gipfeln des Erzgebirges.

Von André Neumann