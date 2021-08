VdK-Ortsverband Groitzsch-Pegau feiert 30-Jähriges

Groitzsch/Pegau

Wie stellt man einen Reha-Antrag? Wem steht Erwerbsminderungsrente zu? Wann formuliert man einen Widerspruch und welche Fristen sind dabei einzuhalten? Die Welt der Sozialgesetze besteht aus unzähligen Paragrafen und Klauseln und ist für den Einzelnen kaum zu durchschauen. In solchen Fällen springt der Sozialverband VdK in die Bresche und zeigt als verlässlicher „Dschungelführer“ Wege aus dem Dickicht.

Beratung in der Geschäftsstelle Leipzig

Seit nunmehr 30 Jahren ist auch in Groitzsch-Pegau ein VdK-Ortsverband aktiv und setzt die Interessen von Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, von Senioren und Familien durch. „Unser Hauptzweck ist und bleibt die Rechtsvertretung“, bringt der Vorsitzende Jürgen Lamowski (64) die Aufgaben auf einen Nenner und verweist auf die regelmäßigen Beratungszeiten in der Leipziger Kreisgeschäftsstelle. Die Sprechstunden vor Ort in Groitzsch sind aufgrund sinkender Nachfrage schon 2015 eingestellt worden.

Jubiläumsfeier am 22. September im „Frosch“

Aktuell zählt der Ortsverband 130 Mitglieder, Tendenz steigend. „Wir hatten während der Corona-Pandemie sogar einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen“, freut sich der Elstertrebnitzer über jeden neuen Interessent. Gemeinsam wolle man nun am 22. September das 30. Gründungsjubiläum in der Gartengaststätte „Zum Frosch“ in Groitzsch feiern, wozu auch die Bürgermeister von Groitzsch, Pegau und Elstertrebnitz, der Vorsitzende des VdK-Landesverbandes, Horst Wehner, sowie eine Reihe von Partnern und Wegbegleitern eingeladen wurden. „30 Jahre sind eine lange Zeitspanne“, blickt Manuela Voigt-Wollschläger dankbar auf das Erreichte zurück. Viele Jahre hatte sie den Ortsverband geleitet, bevor sie an der Seite von Jürgen Lamowski in die zweite Reihe rückte. „Wir möchten all jenen unseren Dank aussprechen, die unsere Arbeit in jeglicher Art gefördert und unterstützt haben.“

Rückschau auf Ausflüge, Vorträge, Feiern

An diesem Tag soll aber auch Rückschau gehalten und an Feste und Veranstaltungen erinnert werden, denn Geselligkeit wird im Verband ebenfalls groß geschrieben: Besuche in der Schulsternwarte Groitzsch und bei der Feuerwehr, Ausflüge in die Dübener Heide, nach Dresden oder in den Spreewald, die Faschings- und Weihnachtsfeiern, Sommer- und Herbstfeste, Vorträge über Ernährung, Erbrecht oder Kriminalität sowie Diaschauen mit dem Groitzscher Ortschronisten Roland Meyer.

Hoffen auf neuen Schwung

Während des Lockdowns sind diese und ähnliche Aktivitäten des Ortsverbandes zum Erliegen gekommen. Zum einen waren die Treffen laut Corona-Schutzverordnung verboten, zum anderen werde es auch immer schwieriger, überhaupt Referenten und Sponsoren zu finden. Leider werde auch die Anzahl der Mitglieder, die zu den Veranstaltungen kommen, immer kleiner, bedauert Lamowski. „Wir wissen nicht, wie lange wir den Bustransport dafür noch aufrechterhalten können“, gibt er ebenso zu bedenken. Für die Jubiläumsfeier am 22. September, Beginn ist 14 Uhr, wünscht sich der Vorsitzende nicht nur ein volles Haus, sondern auch neuen Schwung für den Ortsverband. Helfende Hände, Ideen und Unterstützer sind jederzeit in ihren Reihen willkommen.

Von Kathrin Haase