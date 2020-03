Ver- und Entsorger in Borna schließen Kundenbüros

Borna/Blumroda

Wasser und Abwasser müssen auch in Krisenzeiten funktionieren. In und um Borna sind dafür der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain und der Zweckverband Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL) zuständig. Weil diese Bereiche zur so genannten kritischen Infrastruktur gehören, werden Maßnahmen ergriffen, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Nahezu zeitgleich haben die beiden Verbände, die ihre Geschäftsstellen in einem Gebäude im Gewerbepark Blumroda bei Borna betreiben, den Besucherverkehr eingeschränkt. „Dienstleister aus dem Bereich Bau und Kanalbetrieb, die Post und Paketdienste lassen wir noch rein“, sagt AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt.

15 000 Gebührenbescheide verschickt

Draußen bleiben müssen Abwasserkunden, die konkrete Probleme vor Ort mit einem Mitarbeiter besprechen möchten. Das können an einem der besonders frequentierten Sprechtage, Dienstag und Donnerstag, schon mal 30, 40 oder auch 50 sein. Besonders jetzt, da der Verband gerade rund 15 000 Gebührenbescheide an seine Kunden verschickt hat.

Der AZV verweist auf die Kommunikationswege Fax, Telefon und E-Mail. Wobei es in den Telefonnetzen schon zu Überlastungen komme, wie Lindstedt bestätigt.

Die Maßnahme sei getroffen worden, um die Abwasserversorgung sicherzustellen und die Dienstleister, die sich um das Leitungsnetz kümmern, weiterhin koordinieren zu können, sagt der Geschäftsführer. Der AZV ist für die Abwasserentsorgung für 38 000 Einwohner zuständig.

Mueg betreibt Kläranlage in Espenhain

Behandelt wird der allergrößte Teil der Abwässer in einer zentralen Kläranlage bei Espenhain. Die wird von der Firma Mitteldeutsche Umwelt und Entsorgung (Mueg) betrieben. Dort bereite man sich schon seit drei Wochen darauf vor, die Anlage bei Bedarf, also wenn Personal in Größenordnungen ausfallen sollte, auch im Notbetrieb fahren zu können.

Der ZBL versorgt knapp 61 000 Menschen mit Trinkwasser und entsorgt in Borna und im engeren Umreis der Stadt das Abwasser von rund 21 500 Menschen. Personalausfälle in großem Stil könnten da gefährlich sein.

Deswegen hat der ZBL sein Kundenbüro in Blumroda geschlossen. Wasserkunden können mit Beratern nur noch per Mail oder telefonisch in Kontakt treten. Der ZBL hat in der Krisensituation noch ein besonderes Problem. Ihm fehlt der Geschäftsführer. Ein bereits bestätigter neuer wird seinen Dienst erst im April antreten.

