Veranstalter schaffen das Kunststück: Deutzen erlebt zweites NCN während der Pandemie

Vier Tage Party, vier Tage Musik der so genannten schwarzen Szene: Von Donnerstag bis Sonntag ist der Kulturpark Deutzen wieder die Kulisse für ein NCN-Festival. Die Abkürzung steht für Nocturnal Culture Night.

Damit gelingt Festivalmacher Holger Troisch von der NCN Event GmbH das Kunststück, auch im zweiten Pandemie-Jahr Bands und Fans der Wave-Gothic-Szene in Deutzen zu versammeln. Auch wenn immer noch einiges ganz anders ist, als in normalen Jahren. Und auch wenn das reguläre 15. NCN, dass schon 2020 gefeiert werden sollte, nun mindestens noch ein Jahr auf sich warten lassen muss.

Festivalmacher Holger Troisch von der NCN Event GmbH vor dem Festival im Kulturpark Deutzen. Quelle: André Neumann

Denn wie schon im vorigen Jahr gibt’s auch 2021 nur ein NCN-Special, mit weniger Bands als üblich, mit Hygienekonzept, speziellen Tickets und maximal 1500 Gästen. Natürlich ist die viertägige Party ausverkauft, nur noch zurückgegebene Restkarten sind zu haben.

Auf das Wesentliche konzentriert

Die Bornaer Torsten Fischer und Maxi Jack fühlen sich seit vielen Jahren der Szene zugehörig. Der 54-jährige Ex-Deutzener kennt das NCN sogar noch länger. „Seit 2008 oder 2009 war ich immer dabei“, sagt er, ganz genau erinnert er sich nicht.

Seine Lebensgefährtin lernte das Deutzener Festival erst durch ihn kennen. Das hatte vor Corona zwar regelmäßig an die 3000 Besucher, ist aber in den Augen der beiden und vieler anderer Besucher dennoch gegenüber den großen Wave-Gothic-Veranstaltungen wie dem WGT zu Pfingsten in Leipzig familiärer und stärker auf das Wesentliche konzentriert: „Die Musik“, sagt Torsten Fischer.

Der einer von wenigen einheimischen NCN-Besuchern ist. Als er zum ersten Mal dabei war, wohnte er zwar schon nicht mehr in Deutzen, er glaubt aber, dass man die Einwohner unter den Festivalbesuchern an zwei Händen abzählen könne. Was bedauerlich sein, denn eins steht für ihn und auch für seine Freundin fest: Das Festival ist gut für Deutzen.

WG-Anhänger sind ein friedliches Volk

„Hundertprozentig“, sagt Torsten Fischer, denn die Veranstaltung hauche dem Ort mehr Leben ein. Die leider nur noch wenigen ansässigen Geschäfte würden davon profitieren. Der damalige Betreiber des örtlichen Eiscafés hatte vor fast zehn Jahren sogar eigens ein schwarzes Eis für die „Schwarzen“ kreiert, wie die NCN-Gänger bis heute in Deutzen genannt werden.

Und das ist ganz überwiegend freundlich gemeint. Denn wenn es auch immer wieder Leute gibt, die sich durch die Lautstärke der Musik gestört fühlen, so hört man doch über die vielen Menschen, die zum Feiern zum NCN nach Deutzen kommen, so gut wie nie etwas Negatives in dem Neukieritzscher Ortsteil.

Die Wave-Gothic-Anhänger Maxi Jack und Torsten Fischer lassen ihre Festival-Klamotten diesmal im Schrank. Über das NCN in Deutzen wissen sie trotzdem viel Gutes zu sagen. Quelle: privat

Auch Maxi Jack und Torsten Fischer bestätigen, dass die WG-Anhänger ein friedliche Volk seien. „Ich habe bei all meinen Festivalbesuchen, ob in Leipzig oder in Deutzen, noch nie erlebt, dass es zwischen Teilnehmern untereinander eine Schlägerei gegeben hätte.

Künstler wurden häppchenweise bekanntgegeben

Wie hunderte andere Fans besitzen die beiden noch ihre Tickets für das eigentliche 15. NCN. Alle hoffen, dass die nun im nächsten Jahr endlich eingesetzt werden können. Für die Specials haben sich die Bornaer nicht um Tickets beworben. Einerseits aus Vorsicht, weil sie sich derzeit noch immer nicht gern in eine dichte Menschenmenge begeben wollen. Andererseits, weil ihnen ja die Musik wichtig ist.

Als die ersten Tickets für dieses Jahr verkauft wurden, stand noch nicht fest, wer die rund dreißig Bands sein würden, die diesmal in Deutzen auftreten. Deren Namen gaben die Veranstalter in den folgenden Wochen häppchenweise auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Die letzten vier erst am 31. August. Glaubt man den vielen Kommentaren unter den Einträgen, hat Holger Troisch und sein Team erneut die richtige Mischung zwischen ganz harten Sounds und Synthipop gefunden.

Vor dem Festival kommt die Diät

Da kratzt es die beiden nun doch ein klein wenig, denn auch sie finden, dass sehr viel Interessantes dabei sei. Und gerade im Kulturpark, wo die Bühnen dicht beieinander stehen und man den Bands und der Musik gar nicht entgehen könne, sagt Torsten Fischer, höre man häufig Klänge, die man noch nicht kennt und bei denen man sich dann sage: Das höre ich mir jetzt doch aus der Nähe an.

Trotzdem lassen die beiden ihre stylischen Festivalklamotten diesmal noch im Schrank. Und gestehen schmunzelnd: So richtig passen würden die jetzt vielleicht nicht, denn wenn man statt zum Festival in den Urlaub fahre, nehme man leider etwas zu. Vor dem nächsten gibt’s deswegen erst wieder eine Diät, verrät Maxi Jack ein Festival-Geheimnis.

