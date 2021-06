Veranstaltungsprogramm im Kulturhaus Böhlen nimmt Fahrt auf

Böhlen

Im Kulturhaus Böhlen ist langsam ein Hauch von Normalität zu spüren. Jugendliche aus der Region feiern derzeit hier ihre Jugendweihen. Schüler bekommen in den nächsten Wochen an diesem Ort ihre Abschlusszeugnisse. Die Musikschule des Landkreises hat bereits ihren Unterricht wieder aufgenommen. Auch Mitglieder des Kulturvereins gehen hier wieder ein und aus. Der Betrieb nimmt langsam Fahrt auf. Und es stehen erste Veranstaltungen nach der siebenmonatigen Corona-Schließung auf dem Programm.

„Das Leben kehrt zurück“, bringt es Kulturhaus-Leiterin Christiane Fuhrmann auf den Punkt. Allerdings sei das noch immer mit Ungewissheiten behaftet. Zwar seien die Musikschüler zurück, und auch der Kammerchor des Kulturvereins probe. „Doch es herrscht bei allen noch die Unsicherheit, worauf nun zu achten ist“, sagt sie.

Dennoch ist sie froh, wieder Besucher begrüßen zu können. Seit Monaten war sie gemeinsam mit ihrem Team damit beschäftigt, Termine zu verschieben und gar abzusagen, mit den Agenturen zu verhandeln, schon die Planungen für die kommende Saison anzustoßen, ohne die verschobenen Veranstaltungen aus dem Blick zu verlieren.

Sorge um wirtschaftliche Auswirkungen auf das Kulturhaus

Außerdem standen der Jahresabschluss für 2020 und die Wirtschaftsprüfung auf der Agenda. Den Lockdown seit Dezember hat das Team außerdem genutzt, um die Großreinigung, die sonst während der Sommerferien stattfindet, vorzuziehen, und etliche Wartungstermine auf das Frühjahr zu verlegen.

Diese ungewöhnliche Situation der pandemie-bedingten Schließung ging einher mit den Sorgen um die wirtschaftliche Situation des Kulturhauses. „Die vergangenen Monaten waren wirtschaftlich eine Herausforderung“, macht Fuhrmann deutlich. Erst jetzt zeichne sich wieder etwas Optimismus ab, die Einbußen in Teilen kompensieren zu können.

In die Zeit des Lockdowns fiel außerdem der Weggang von Angelika Kupke, der guten Seele des Kulturhauses, die in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Zwar ist ihre Stelle mit Annette Bergmann, die bislang schon zum Team gehörte, neu besetzt. „Aber nun fehlt eben noch eine Kraft für die Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Fuhrmann.

Hinter den Kulissen hat bislang Angelika Kupke die Fäden in der Hand gehalten. Nun ist sie im Ruhestand. Quelle: Julia Tonne

Im September beginnt ein wahrer Veranstaltungsmarathon

Allerdings nicht mehr lange. Wenn im September der Veranstaltungsmarathon im Kulturhaus wieder beginnt, wird ein neues Gesicht die Gäste begrüßen. „Bis Ende Juni gibt es Gespräche mit den Bewerbern. Die Sommerferien nutzen wir dann, um unseren Wunschkandidaten oder die Wunschkandidatin einzuarbeiten“, so die Chefin.

Doch schon vor September sind Besucher gern gesehen. So lädt das Leipziger Symphonieorchester (LSO) am 8. Juli zu einem Sonderkonzert ins Haus ein – unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“. Der doppelte Grund: „Zum Abschluss einer Saison, die es so noch nie gab, und in Vorfreude auf eine Spielzeit, die wir uns verdient haben!“, erklärt Wolfgang Rögner, Intendant und Geschäftsführer des LSO.

Nach 16-monatiger musikalischer Abstinenz erklingen ab 19.30 Uhr beliebte Werke von weltbekannten Komponisten wie Emmerich Kálmán, Peter Tschaikowski, Georges Bizet, Gioachino Rossini, Bedrich Smetana und Johann Strauss. Das LSO spielt unter der Stabführung von Georg Christoph Sandmann, Professor für Orchesterdirigieren an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ Dresden, und in musikalischer Symbiose mit dem gefeierten Tenor Daniel Szeili.

Schultheaterwoche und Konzert der US Army Europe Band

Ab September dann kommt das Team um Fuhrmann kein Wochenende mehr zur Ruhe. Unter anderem gibt es am 26. September mit „Ab in den Süden“ Musical-Melodien zu hören, für den 9. Oktober haben sich die Academixer angekündigt, am 24. Oktober kommt Sanftwut. Die Sächsische Bläserphilharmonie unter dem Dirigenten Peter Sommerer lässt am 29. Oktober Filmmusik erklingen.

Die US Army Europe Band gastiert im Dezember erneut im Kulturhaus Böhlen. Quelle: Julia Tonne

Auch die traditionelle Schultheaterwoche kann wieder angeboten werden. Vom 22. bis 24. November erleben Kinder und Jugendliche Theateraufführungen und Workshops, in denen es beispielsweise um Sprechtraining geht. Fuhrmann gibt außerdem schon einen Ausblick auf die Weihnachtszeit. Am 12. Dezember will die US Army Europe Band erneut Böhlen in Weihnachtsstimmung versetzen.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne