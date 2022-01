Verband Sächsischer Carneval: Groitzscher Dirk Hoffmann jetzt im Vorstand

Groitzsch

Darauf ein dreifaches „Helau“, „Oho“ und „Ohee“: Ein Schusterstädter mischt jetzt im Vorstand des Verbandes Sächsischer Carneval (VSC) mit. Dirk Hoffmann, Zugmarschall, Vorstands- und Elferratsmitglied in seinem Heimatverein Groitzscher Carneval Club (GGC), ist im Dezember zum neuen Regionalvertreter gewählt worden. Zusammen mit André Becker vom Dürrweitzschener Carneval Club betreut er in den nächsten beiden Jahren die Region Leipzig mit insgesamt 54 Mitgliedsvereinen.

Dirk Hoffmann vom Groitzscher Carneval Club ist als Regionalvertreter Leipzig in den Verband Sächsischer Carneval gewählt worden. Quelle: privat

„Wir haben uns aufgeteilt. Ich bin künftig Ansprechpartner für die Faschingsfreunde in Delitzsch, in der Stadt und im Landkreis Leipzig mit Groitzsch, Pegau, Borna, Kitzscher, Geithain und weiter südlich bis in Richtung Chemnitz“, erzählt der frischgebackene Würdenträger. Beim VSC-Präsidenten Jörg Weiser hatte Hoffmann von Anfang an ein Stein im Brett. „Wir kennen uns schon viele Jahre von der Vereinsarbeit, gemeinsamen Schulungen und von den Karnevalsumzügen.“ Weiser hatte den Groitzscher zur Wahl vorgeschlagen.

Die Ernennungsurkunde für Dirk Hoffmann zum Regionalvertreter der Region Leipzig. Quelle: privat

Alle Karnevalsstationen in Groitzsch durchlaufen

Die fünfte Jahreszeit liegt dem gebürtigen Leipziger schon viele Jahre im Blut. Über seine damalige Freundin war Hoffmann 1994 zum Groitzscher Carneval Club gekommen. Hier durchlief er seitdem alle Stationen, die einem GCC-Mitglied abverlangt werden können: Prinz, Männerballett, Gesang, Büttenrede, Dekoteam, Technikarbeit, Vorstand, Elferrat, Zugmarschall. Seit 2006 kümmert er sich federführend um die Organisation der Karnevalsumzüge in der Schusterstadt. „Das ist eine Aufgabe, die mir großen Spaß macht, aber die einem auch viel abverlangt.“

Beruflich ist der gelernte Automatisierungs-Techniker als Service-Spezialist deutschland- und europaweit im Einsatz. „Meine Projektbegleitungen bei unseren großen Industriekunden werden immer anspruchsvoller und komplexer“, sagt Hoffmann. Umso mehr schätzt er den privaten Ausgleich.

Seine Freizeit nutzt der Mittvierziger vorwiegend für Haus und Hof in Groitzsch sowie Freundin Katja, die im eigenen Unternehmen auch gern Unterstützung annimmt. Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit im Groitzscher Carneval Club sowie als neuer VSC-Regionalvertreter hat er ein weiteres Gegenstück zum Berufsalltag gefunden.

Bindeglied zu den Mitgliedsvereinen

Dass die schönste Nebensache nun schon im zweiten Corona-Jahr auf Eis liegt und auch die Umzüge reihenweise abgesagt werden, hebt unter den Frohnaturen nicht gerade die Stimmung. „Ich möchte in die Vereine reinhören“, kündigt Hoffmann an, „und mit ihnen sprechen, wie sie mit der Situation umgehen, wohin sich der Karneval überhaupt entwickelt und wie das Brauchtum gepflegt wird.“

Der schnelle Kontakt zwischen den Mitgliedsvereinen und dem Verband Sächsischer Carneval ist ihm wichtig, er versteht sich als Bindeglied und Ansprechpartner. Zu seinen Aufgaben gehören etwa der Besuch von Veranstaltungen, das Weiterleiten von Informationen sowie Auszeichnungen von verdienstvollen Karnevalisten und Jubilaren. „Außerdem möchte ich meine Erfahrungen als Zugmarschall nutzen, um diese Volksfeste in Sachsen weiter zu unterstützen.“

Von Kathrin Haase