Leipzig

Die Leipziger Tätowiererin Peggy M. sitzt über ihrem Tablet und ist verzweifelt. „Wenn du nach den neuen ,Reach‘-konformen Farben im Internet suchst, liest du gerade überall, dass wegen großer Nachfrage alles vorübergehend ausverkauft ist“, erklärt die 29-Jährige. Zudem leiden Sachsens Tattoo-Künstler als körpernahe Dienstleistende seit Wochen unter den Corona-Einschränkungen und mussten ihre Studios schließen. Das verstärkt den Frust bei den Tätowierenden und Kunden.

Im Lockdown, den Blick trotzdem nach vorn gerichtet: Peggy M. ist Tattoo-Künstlerin im Studio „Life with Colours“ in Leipzig-Gohlis. Quelle: Regina Katzer

EU-Chemikalienverordnung „Reach“ regelt das Verbot

Seit 4. Januar unterliegen viele Chemikalien in Tattoo-Farben in der gesamten Europäischen Union den Beschränkungen durch die sogenannte Reach-Verordnung. Es geht um Substanzen, die aus Sicht der EU potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht sind. Das Verbot wurde bereits 2020 beschlossen. Das Kürzel Reach steht dabei für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ – also „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. Jetzt ist die Übergangszeit ausgelaufen. Das Ziel sei laut der EU-Kommission nicht, Tätowierungen grundsätzlich zu verbieten. Die Europäische Chemikalienagentur betont, es gehe darum, „Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen“. Ab 2023 sollen noch bestimmte blaue und grüne Farbpigmente verboten werden, da sie krebserregend sein sollen.

Statt Vielfalt nur schwarz, grau und weiß

An ihr erstes Tattoo erinnert sich Peggy mit leuchtenden Augen. „Ich war 17, und ich habe mir eine bunte Lilie stechen lassen. Passend zur Ausbildung als Floristin“, erzählt sie. Später holte sie an einer Fachoberschule das Abitur nach und arbeitete im praktischen Teil in einem Tattoo-Studio. Seit sechs Jahren ist sie als selbstständige Tätowiererin unterwegs. „Mein Werkzeugschrank ist noch voller Farben, die ich jetzt entsorgen muss.“ Das sei eine große finanzielle Einbuße und außerdem habe die neue Verordnung das Farbangebot ihres Lieblingsherstellers drastisch reduziert. „Viele Kunden sind frustriert. Sie warten im Lockdown auf Termine und hoffen, dass wir später ihre angefangenen Motive unter der Hand weitermachen.“

Ein farbiges Kunstwerk aus der Sammlung der Künstlerin Peggy_Sue_Tattoo. Mit den derzeitigen Farben kann sie es nicht auf die Haut bringen. Quelle: Peggy_Sue_Tattoo

Momentan gibt es nur schwarze, weiße und graue Farbtöne zur kreativen Körperbemalung. „Ich will mich bei meinem Hersteller direkt erkundigen, welche Produkte er demnächst auf den Markt bringt“, sagt Peggy. Klar ist bisher nur, dass alle Tattoo-Künstler für die neuen Farben tiefer in die Tasche greifen müssen.

Online-Petition für längere Übergangszeit

„Uns werden die Farben weggenommen, und der Zeitraum der Regulierung ist für uns Konsumenten einfach nicht akzeptabel“, meint Matze vom Atelier „Alatau“ im Leipziger Waldstraßenviertel. Die Online-Petition „Save the Pigments“ fordert eine längere Übergangszeit für die Pigmente Blue 15 und Green 7, die in zwei Dritteln aller Tattoo-Farben enthalten sind, und ab dem nächsten Jahr verboten werden sollen.

Für alle, die sich stark abhängig von Farben gemacht haben, gäbe es nach dem Verbot 2023 kaum noch Alternativen. Und das betreffe die ganze europäische Tattoo-Szene von Belgien über Italien bis Zypern. Der 36-Jährige stellt sich viele Fragen – im Namen der betroffenen Kolleginnen und Kollegen.

Einige seiner Kunden haben vor der coronabedingten Schließung des Ateliers die Outlines (Außenlinien) auf Rücken, Arm oder Bein stechen lassen, um während des Lockdowns auf das neue Reach-konforme Material zu warten. „Es wird trotzdem viele geben, die mit den alten Farben begonnen und mit den neuen beenden müssen“, gibt der Leipziger zu bedenken. Inwiefern die Farbtöne identisch sind, bleibt abzuwarten. Notfalls müsse der Tätowierende die alten Farbstiche überarbeiten.

„Umsetzung ist nicht akzeptabel“

Tätowierer Simon Malinowsky, der im „Studio 394“ in der Leipziger Eisenbahnstraße arbeitet, merkt an: „Ich finde es gut, dass die Forschung überhaupt ins Rollen gekommen ist. Auch in meinem Interesse als Mensch, der sich gerne tätowieren lässt und andere tätowiert. Farben müssen unbedenklich sein. Die Umsetzung ist aber nicht akzeptabel“, sagt der 38-Jährige.

Das sagt die Medizinerin zum Tattoo-Farben-Verbot

„Es ist gut, dass jetzt endlich Regularien aufgestellt werden“, sagt Professorin Regina Treudler, Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie des Universitätsklinikums Leipzig.

„Es ist gut, dass jetzt endlich Regularien aufgestellt werden“, sagt Professorin Regina Treudler. Quelle: Marcus Karsten / UKL

Das Problem großflächiger Tätowierungen

In ihrer Arbeit an der Hautklinik beobachte sie in Zusammenhang mit Tätowierungen eine Reihe von Hauterkrankungen, die sich durch die Irritation der Haut verschlechtern oder erst ausbilden wie beispielsweise eine Knötchenbildung, die besonders bei schwarzen Farbstoffen auftritt. Die Tattoo-Farben, deren Einzelbestandteile bisher nicht ausgewiesen werden mussten, können sich zudem in Lymphknoten anlagern und chronische Erkrankungen triggern. „Was wir sehen, sind allergische Reaktionen auf diverse Inhaltsstoffe, insbesondere bei roten und bunten Tattoos: Juckreiz, Ekzemherde und Papeln. Was wir nicht sehen ist, wie die Farbe im Körper wandert und auch generalisierte Erkrankungen auslösen kann.“

Ein weiteres Problem aus medizinischer Sicht: Großflächige Tätowierungen erschweren es, Hautunregelmäßigkeiten rechtzeitig zu entdecken. „Beispielsweise Muttermale, die man einfach nicht mehr gut beurteilen kann, wenn sie durch Farbe verdeckt werden “, gibt die Oberärztin zu bedenken.

Worüber die 55-Jährige auch den Kopf schüttelt, ist, dass die Menschen einerseits auf gesunde und ausgewogene Ernährung achten, aber völlig unkritisch mit Tätowierungen umgehen. Neben organischen Pigmenten wurden auch problematische Substanzen wie Schwermetalle (Arsen, Quecksilber, Blei) und Allergene wie Kobalt, Nickel und Chrom in den Tattoo-Tinten gefunden. „Kosmetisch ist ein Tattoo bei Nichtgefallen mittels Laser meist gut entfernbar. Die Pigmente werden dabei zwar aufgelöst, bleiben aber im Körper. Es gibt keine Art Staubsauger dafür“, betont die Hautärztin. Langzeitschäden seien noch nicht hinreichend erforscht, einzelne Abbauprodukte stehen sogar im Verdacht, krebserregend zu sein. Deshalb rät die Dermatologin: „Bevor Sie etwas bereuen, überlegen Sie vorher genau!“

„Farbgeist“ in Borna fürchtet um Existenz

Das Bornaer Tattoostudio „Farbgeist“ von Tommy Gröbel hat seit dem 22. November schon geschlossen. Eine finanzielle Unterstützung vom Staat bekommt er für den Lohnausfall aber nicht, im Gegenteil, die Corona-Hilfe aus dem ersten Lockdown muss der Tätowierer nun wieder zurückzahlen. „Das ist absolut existenzbedrohend, schlechter kann es gerade nicht laufen“, sagt er.

Tätowierer Tommy Gröbel vom Tattoo-Studio „Farbgeist“ in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Hinzu komme die neue EU-Verordnung, nach der ab diesem Jahr 90 Prozent aller Farben verboten wurden und fast nur noch dunkle Töne erlaubt sind. Für sein Bornaer Studio, das alleine schon die „Farbe“ im Namen trägt, ist das eine Katastrophe. „Viele meiner Kunden sind der Meinung, dass ihnen wieder ein Stück Selbstbestimmung weggenommen wird. Es fühlt sich für sie wie eine Entmündigung an.“

Lesen Sie auch Reportage: Kunst unter der Haut – Leipziger und ihre Tattoos

Gerade seine weibliche Kundschaft ließ sich gerne Watercolor- oder Aquarell-Tattoos stechen, während die Männer die sogenannte Trash-Polka-Variante (Schwarz-Rot) bevorzugten. Und ob die gesundheitlich unbedenklichen Ersatzfarben, vor allem Schwarztöne, Weiß und auch Grau, halten, was sie versprechen, kann Tommy Gröbel momentan noch nicht sagen. „Ich hatte bei meinem Großhändler in Berlin angerufen und erfahren, dass alle Farben derzeit vergriffen sind.“ Eine Farbe bleibt für den Bornaer aber weiterhin im Spiel. „Seit Beginn der Pandemie schreibe ich nur noch rote Zahlen.“

Von Kathrin Haase und Regina Katzer