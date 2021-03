Verein findet neue Futterstelle für herrenlose Bornaer Katzen

Borna/Kahnsdorf

Die herrenlosen Katzen, die der Tierschutzverein seit Jahren an einer Futterstelle am Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht versorgt, werden künftig in Kahnsdorf gefüttert. Dorthin sollen die etwa 20 Tiere umgesiedelt werden, kündigt die Vorsitzende des Tierschutzereins Borna, Michaela Angermann, an. Die bisherige Futterstelle kann nach dem Wechsel der Eigentumsverhältnisse nicht mehr genutzt werden.

Gewaltige Herausforderung im Bornaer Südwesten

Bei der Umsiedlung der Tiere, die sich vorwiegend in den Gartenanlagen im Bornaer Südwesten bewegen, stehen die Mitglieder des Tierschutzvereins allerdings vor einer gewaltigen Herausforderung. Üblicherweise sind Katzen standorttreu und lassen sich nur schwer dazu bewegen, eine neue Heimat anzunehmen. Davon abgesehen, müssen die Katzen zunächst erst einmal eingefangen werden. „Dazu stellen wir Fallen auf“, erläutert die Vereinschefin. Anders geht es nicht.

Kümmert sich um herrenlose Katzen: die Vorsitzende des Bornaer Tierschutzvereins, Michaela Angermann. Quelle: Andreas Döring

Katzen müssen in Kahnsdorf bleiben

Dass sie ihre Mahlzeiten künftig in Kahnsdorf bekommen, ist zwar gut, aber nur bedingt ideal. Bemühungen um eine alternative Futterstelle in Borna scheiterten aber, „obwohl die Stadt versucht hat, uns zu helfen“, so Michaela Angermann. Die neue Futterstelle muss zunächst umzäunt werden, damit die Tiere nicht einfach wieder verschwinden. Auch das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, denn Zäune stellen für die sprungstarken Tiere in der Regel kein unüberwindliches Hindernis dar. Deshalb sollen die Begrenzungen gewissermaßen schräg aufgebaut werden. Drei, vier Wochen, schätzt die Vereinsvorsitzende, sollen die Katzen dann auf dem Gelände rund um ihre neue Futterstelle bleiben.

Tiere sollen sich nicht ungehindert vermehren

„Danach haben sie sich hoffentlich daran gewöhnt.“ Immerhin sollen sie merken, wo sie verlässlich ernährt werden. Das wirft die Frage auf, weshalb die Tiere überhaupt gefüttert werden müssen. Antwort der Fachfrau: weil es sich um ausgesetzte Katzen handelt. Sie sind domestiziert und damit durchaus auf Menschen fokussiert und im Prinzip auch auf Menschen angewiesen. Zudem geht es darum, die ausgesetzten Tiere unter Kontrolle zu bekommen. Heißt: Nur wenn sie sich regelmäßig an einer Futterstelle versammeln, können sie dort auch eingefangen und dann kastriert werden. Weil die Zahl der Katzen auch in Borna nicht weniger wird, lässt sich nur auf diese Weise verhindern, dass sich die oftmals kranken Tiere ungehindert vermehren.

Bratwurstduft lockt Katzen an

Wobei auch der Normalbürger seinen Teil dazu beitragen kann, dass es nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl der Katzen kommt. Die Tierschutzvereinsvorsitzende hat dabei besonders die Kleingärtner im Blick. Die lassen sich in zwei Gruppen unterteilen – „in Leute, die Katzen hassen und vertreiben“ sowie in die Liebhaber. Letzter finden die Vierbeiner, speziell wenn sie klein und jung sind, niedlich und füttern sie. Das führt dazu, dass sich die Tiere daran gewöhnen und, ganz menschlich, etwa bei Bratwurstdurft von selbst kommen. Um die Zahl der Tiere auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, ist das allerdings eher kontraproduktiv. Michaela Angermann: „Herrenlose Katzen sollten nicht gefüttert werden.“

Umsiedlung bis Ende April

Die Katzen im Bornaer Südwesten werden noch einige Wochen in ihrer vertrauten Umgebung gefüttert. Dann beginnt der Tierschutzverein mit der Umsiedlung. Ende April sollen sie dann in Kahnsdorf heimisch werden.

Von Nikos Natsidis