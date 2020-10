Verein in Kitzscher sagt Fasching komplett ab

Kitzscher

Erst hatte der Karnevalsverein Kitzscher (KVK) in einem Rundruf an Mitglieder und Freunde noch nach deren Meinung gefragt, wie denn unter Corona-Bedingungen die bevorstehende Saison aussehen könnte. Ob zwischen Eröffnung der närrischen Zeit, Weihnachtsmärchen und Faschingsumzug irgend etwas denkbar sei im Rittersaal, auf dem Marktplatz und auf den Straßen der Stadt.

Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Die 57. Session des Karnevalsvereins Kitzscher fällt aus. Andreas Friedrich vom Vorstand und Elferrat des KVK verpackt die traurige Botschaft ganz in karnevalistischer Manier in einen Ausspruch frei nach dem Sprüchekünstler Karl Valentin (1892 – 1948): „Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.“

Anzeige

Entscheidung fiel einstimmig

Wegen der Corona-Situation wird alles abgesagt: „Die Verantwortlichen der Tanzgarden und der Vorstand haben beschlossen, dass es in der Session 2020/2021 keine öffentlichen Veranstaltungen geben wird“, teilt der KVK mit. Für den Verein mit seinen räumlichen Voraussetzungen sei es nicht möglich, ein Hygiene- und Sicherheitskonzept einzuhalten.

Friedrich betont, dass die Entscheidung einstimmig von Vertretern aller Gruppen getroffen worden sei, die den Kitzscheraner Fasching gestalten. Das sind vier Tanzgruppen, der Elferrat und die Elferratsfrauen. Insgesamt hat der Verein rund 65 Mitglieder.

Alle Veranstaltungen fallen aus und werden ein Jahr pausieren. Das betrifft die Sitzungen, die Abendveranstaltungen, den Faschingsumzug und auch das Weihnachtsmärchen. „Gesundheitsprävention geht vor“, sagt Friedrich, feiern um jeden Preis wolle niemand. „ Fasching ist nicht der Nabel der Welt“, sagt Friedrich. Und erinnert daran, dass viele Menschen, auch Freunde des Faschings, andere Sorgen haben und manche sich auch um die eigene Existenz sorgen.

„Wir wollen die neue Kindertagesstätte einweihen“

Eines allerdings will der KVK sich nicht nehmen lassen: Die Macht über das Rathaus vom 11.11. bis zum Rosenmontag. Deswegen werde eine kleine Delegation des Karnevalsvereins am 11. November beim Bürgermeister vorstellig werden. Leider in diesem Jahr ohne öffentlichen Auflauf vor dem Rathaus.

Doch den Rathausschlüssel und das Sagen in der Stadt wollen sie schon haben in diesen Wochen. Auch aus diesem ganz praktischen Grund: „Schließlich wollen wir die neue Kindertagesstätte einweihen“, sagt Friedrich. Der Neubau in der Trageser Straße steht vor der Fertigstellung und soll Anfang Januar die ersten Kinder aufnehmen.

Tanzgruppen dürfen in der Sporthalle trainieren

Trotz der abgesagten Veranstaltung wollen vor allem die Tanzgruppen sich regelmäßig treffen und wenn möglich auch weiterhin trainieren. Vor allem bei den Kindern sei das wichtig, damit die bei der Stange bleiben, so Friedrich. Das Mitglied des Elferrates dankt in dem Zusammenhang der Stadtverwaltung.

Die habe dem KVK Trainigszeiten in der Sporthalle zur Verfügung gestellt. Denn seine Räume im Vereinshaus darf der Verein gegenwärtig nicht benutzen. Die sind zu klein, um Abstände einhalten zu können. „Dort könnten wir höchstens mit drei Leuten rein“, sagt der Karnevalist.

Für den KVK ist es das erste Mal, das eine ganze Session ausfällt. Nur einmal in der bald sechzigjährigen Geschichte des Vereins ist die Eröffnungsveranstaltung am 11. November ausgefallen. Das war im Jahr 1989, als gerade die Grenzen zum Westen geöffnet worden waren. Da wollte in Kitzscher niemand Fasching feiern. Der Lockruf des Begrüßungsgeldes, welches sich DDR-Bürger in der Bundesrepublik abholen durften, war größer.

Von André Neumann